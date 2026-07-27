CHP'nin eski Ankara 1. Bölge Milletvekili Mehmet Tomanbay tarafından kamuoyuna duyurulan ortak açıklamada, partinin köklü tarihine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı oldukları vurgulanırken, mevcut yönetim anlayışı nedeniyle CHP'den geçici olarak ayrılma kararı aldıkları ifade edildi.

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"Meşruiyet krizinin parçası olmayacağız"

Eski milletvekilleri açıklamalarında, CHP'de yaşanan son gelişmelerin hukuka ve parti içi demokrasiye aykırı olduğunu öne sürerek şu görüşlere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet ilkelerini mevcut yapı altında savunmanın mümkün olmadığına tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız."

YENİ Parti'ye destek ilan edildi

Bildiride, CHP'den ayrılan eski milletvekilleri, demokrasi, hukuk devleti, sosyal demokrasi ve ön seçim esasına dayalı yeni bir siyasi anlayışın inşasına katkı sunacaklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca, Özgür Özel'in liderliğinde şekillenen YENİ Parti'nin Cumhuriyet'in kurucu değerlerini yeniden güçlendireceğine inandıkları belirtilerek yeni oluşuma destek verileceği ifade edildi.

CHP'den istifa eden 264 eski milletvekilinin tam listesi

  1. Erol Ağagil
  2. Yaşar Ağyüz
  3. Haydar Akar
  4. Vezir Akdemir
  5. Zekeriya Akıncı
  6. Yakup Akkaya
  7. Sabahat Akkiraz
  8. Ayşe Nedret Akova
  9. Ali Akyıldız
  10. Bahattin Alagöz
  11. Önay Alpago
  12. Ahmet Altun
  13. Faik Altun
  14. Züheyir Amber
  15. Kemal Anadol
  16. Ali Arabacı
  17. Oya Araslı
  18. Necla Arat
  19. Metin Arifağaoğlu
  20. Çetin Arık
  21. Arsan Savaş Arpacıoğlu
  22. Ali Arslan
  23. Gani Aşık
  24. İsmet Atalay
  25. Hasan Aydın
  26. Osman Aydın
  27. Ergün Aydoğan
  28. Feridun Ayvazoğlu
  29. Erdoğan Bakkalbaşı
  30. Mustafa Ali Balbay
  31. Bülent Baratalı
  32. Süheyl Batum
  33. Hüseyin Bayındır
  34. Coşkun Bayram
  35. Kani Beko
  36. İbrahim Yavuz Bildik
  37. Hüsnü Bozkurt
  38. Rıdvan Budak
  39. Mehmet Büyükyılmaz
  40. Rasim Çakır
  41. Halil Çalık
  42. Hüseyin Çamak
  43. Barış Can
  44. İsmet Çanakcı
  45. Tolga Çandar
  46. Ethem Cankurtaran
  47. Fuat Çay
  48. Vahit Çekmez
  49. Süleyman Çelebi
  50. Tarık Cengiz
  51. İzzet Çetin
  52. Dursun Çiçek
  53. Ömer Çiftçi
  54. Hüsnü Çöllü
  55. Yüksel Çorbacıoğlu
  56. Mehmet Alev Coşkun
  57. Osman Coşkunoğlu
  58. Halil Çulhaoğlu
  59. Ayşe Eser Danişoğlu
  60. Salih Dayıoğlu
  61. İsmail Değerli
  62. Kemal Değirmendereli
  63. Nurettin Demir
  64. İlhan Demiröz
  65. Hilmi Develi
  66. Turgut Dibek
  67. Celal Dinçer
  68. Orhan Ziya Diren
  69. A. Sedat Doğan
  70. Celal Doğan
  71. Muharrem Doğan
  72. Orhan Düzgün
  73. Mehmet Ali Edipoğlu
  74. Akif Ekici
  75. Kemal Ekinci
  76. Oktay Ekşi
  77. Şükrü Elekdağ
  78. Orhan Eraslan
  79. Nevin Gaye Erbatur
  80. Tuncay Ercenk
  81. Fuat Erçetin
  82. Ali Haydar Erdoğan
  83. Hikmet Erenkaya
  84. Sabri Ergül
  85. Abdurrezzak Erten
  86. Ali Ahmet Ertürk
  87. Refik Eryılmaz
  88. Haluk Eyidoğan
  89. Okan Gaytancıoğlu
  90. Hasan Gemici
  91. Nejat Gencan
  92. Süleyman Girgin
  93. Coşkun Gökalp
  94. Mehmet Gökdağ
  95. Mehmet Göker
  96. Numan Gültekin
  97. Rahmi Güner
  98. Cemalettin Gürbüz
  99. Zeynep Damla Gürel
  100. Uluç Gürkan
  101. Ayşe Gürocak
  102. Güneş Gürseler
  103. Yalçın Gürtan
  104. Hulusi Güvel
  105. Hasan Güyüldar
  106. Mehmet Haberal
  107. Süleyman Hatinoğlu
  108. Güler İleri
  109. Ali Ilıksoy
  110. Mustafa İlimen
  111. Ceyhun İrgil
  112. Mahmut Işık
  113. Ruşen Işın
  114. İbrahim Özden Kaboğlu
  115. Mehmet Kahraman
  116. Sena Kaleli
  117. Nail Kamacı
  118. Ekrem Selçuk Kangal
  119. İrfan Kaplan
  120. Mehmet Hilal Kaplan
  121. Emin Karaa
  122. Selahattin Karaahmetoğlu
  123. Erdal Karademir
  124. Ender Karagül
  125. Tuncay Karaytuğ
  126. Atilla Kart
  127. Mehmet Kartal
  128. Yılmaz Kaya
  129. Yakup Kepenek
  130. Mehmet Kerimoğlu
  131. Mehmet Siyam Kesimoğlu
  132. Ahmet Güryüz Ketenci
  133. Ali Keven
  134. İsmet Önder Kırlı
  135. Emin Koç
  136. Haluk Koç
  137. Tevfik Koçak
  138. Muhsin Koçyiğit
  139. Devrim Kök
  140. Ural Köklü
  141. Ali İhsan Köktürk
  142. Emre Köprülü
  143. Esfender Korkmaz
  144. Osman Taney Korutürk
  145. Erol Köse
  146. Şevket Köse
  147. Tufan Köse
  148. Erdal Koyuncu
  149. Sedef Küçük
  150. Mehmet Küçükaşık
  151. Mustafa Kul
  152. Sami Kumbasar
  153. Bekir Kumbul
  154. Kazım Kurt
  155. Rüştü Kurt
  156. Muzaffer Kurtulmuşoğlu
  157. Faruk Loğoğlu
  158. Hasan Macit
  159. Bayram Meral
  160. Cengiz Gökçel
  161. Türkan Miçooğulları
  162. Ziya Gökalp Mülayim
  163. Güldal Mumcu
  164. Mehmet Neşşar
  165. Orhan Ocak
  166. Selahattin Öcal
  167. Kadir Gökmen Öğüt
  168. Yalçın Oğuz
  169. Ali Oksal
  170. Şinası Öktem
  171. Güldal Okuducu
  172. Melda Onur
  173. Onur Öymen
  174. Sakine Öz
  175. İsmail Özay
  176. Ahmet Sırrı Özbek
  177. Hüseyin Özcan
  178. Osman Özcan
  179. Suat Özcan
  180. Malik Ecder Özdemir
  181. Kazım Özev
  182. Ramazan Kerim Özkan
  183. Yüksel Özkan
  184. Mustafa Öztin
  185. Harun Öztürk
  186. Cengiz Özyalçın
  187. Mustafa Özyürek
  188. Mustafa Özyurt
  189. Bilgin Paçarız
  190. Mehmet Parlakyiğit
  191. Sedat Pekel
  192. Doğan Şafak
  193. Arif Sağ
  194. Kemal Sağ
  195. Fikri Sağlar
  196. Ali Haydar Şahin
  197. Nadir Saraç
  198. Faruk Sarıaslan
  199. Ali Sarıbaş
  200. Sıdıka Sarıbekir
  201. Şenal Sarıhan
  202. Timurçin Savaş
  203. Mustafa Sayar
  204. Mehmet Nuri Saygun
  205. Cevdet Selvi
  206. Bedri Serter
  207. Nur Serter
  208. Şadan Şimşek
  209. Yahya Şimşek
  210. Kamil Okyay Sındır
  211. Mehmet Sefa Sirmen
  212. Behiç Sonbay
  213. Murat Sönmez
  214. Ertöz Vahit Suiçmez
  215. Tayfun Süner
  216. Abuzer Tanrıverdi
  217. İbrahim Taşdemir
  218. Turan Tayan
  219. Ali Tekin
  220. Hayati Tekin
  221. Mustafa Timisi
  222. Erol Tınaztepe
  223. İsmet Tokdemir
  224. Mehmet Tomanbay
  225. Ramis Topal
  226. Celal Topkan
  227. Binnaz Toprak
  228. Muharrem Toprak
  229. Altan Tuna
  230. Erol Tuncer
  231. Neccar Türkcan
  232. Elif Doğan Türkmen
  233. Rıza Türmen
  234. Enis Tütüncü
  235. Şahin Ulusoy
  236. Baha Ünlü
  237. Halil Ünlütepe
  238. Engin Ünsal
  239. Hüseyin Ünsal
  240. Fahrettin Üstün
  241. Kazım Üstüner
  242. Necati Uzdil
  243. Sedat Uzunbay
  244. Ali Cumhur Yaka
  245. Sabri Yavuz
  246. Abdülaziz Yazar
  247. M. Ziya Yergök
  248. Erdoğan Yetenç
  249. İdris Yıldız
  250. Mahmut Yıldız
  251. Sacid Yıldız
  252. Dilek Yılmaz
  253. Mustafa Yılmaz (Malatya)
  254. Rıza Yılmaz
  255. Ahmet Yılmazkaya
  256. Bayram Yılmazkaya
  257. Vedat Yücesan
  258. Alaattin Yüksel
  259. Hilmi Yükselen
  260. Bekir Yurdagül
  261. Rafet Zeybek
  262. Tufan Hirfanoğlu
  263. Veli Zeren
  264. Necati Tığlı