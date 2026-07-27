CHP'nin eski Ankara 1. Bölge Milletvekili Mehmet Tomanbay tarafından kamuoyuna duyurulan ortak açıklamada, partinin köklü tarihine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı oldukları vurgulanırken, mevcut yönetim anlayışı nedeniyle CHP'den geçici olarak ayrılma kararı aldıkları ifade edildi.

"Meşruiyet krizinin parçası olmayacağız"

Eski milletvekilleri açıklamalarında, CHP'de yaşanan son gelişmelerin hukuka ve parti içi demokrasiye aykırı olduğunu öne sürerek şu görüşlere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet ilkelerini mevcut yapı altında savunmanın mümkün olmadığına tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız."

YENİ Parti'ye destek ilan edildi

Bildiride, CHP'den ayrılan eski milletvekilleri, demokrasi, hukuk devleti, sosyal demokrasi ve ön seçim esasına dayalı yeni bir siyasi anlayışın inşasına katkı sunacaklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca, Özgür Özel'in liderliğinde şekillenen YENİ Parti'nin Cumhuriyet'in kurucu değerlerini yeniden güçlendireceğine inandıkları belirtilerek yeni oluşuma destek verileceği ifade edildi.

CHP'den istifa eden 264 eski milletvekilinin tam listesi