Meclis önünde partililer arasında kısa süreli arbede yaşanırken, TBMM Başkanlığı güvenlik gerekçesiyle grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. Bu olağanüstü atmosferde gözler, TBMM'de kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çevrildi.

"Bu Kürsü Seçilmişlerin Yeridir, Direneceğiz"

Saat 13:30’da TBMM’deki grup salonuna gelen Özgür Özel, konuşmasında yargı kararına ve parti içi muhalefete sert tepki gösterdi. Bu konuşmayı bir "zafer" olarak nitelendirmediğini belirten Özel, sandık iradesine vurgu yaptı:

"Bu kürsüde seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasının sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin, Türkiye'deki milyonların yüreklerindeki demokrasi sevgisindendir. Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız, sandığa inanırız. Seçene ve seçilene saygılıyız. Bugün buradaki duruş teslim olmamaktır, direnmektir."

Vefat Eden Belediye Başkanının Cenazesi Üzerinden "Fırsatçılık" Suçlaması

Konuşmasında, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü törenine de değinen Özel, kendisinin cenaze/anma töreni için Manisa’da bulunmamasını fırsat bilenlerin olduğunu iddia etti.

Özel, "Bugün bizim orada olmamızı, burada grup toplantısı yapmak için fırsat gördüler. Bir açıklama yapıldı. Herkese danıştım, en son rahmetli Ferdi'nin sesiyle kararımı verdim. O yaşasaydı 'Sen orada lazımsın' derdi. Ben bugün burada lazımdım, burada kaldım" diyerek Ankara'da kalma gerekçesini açıkladı.

"AK Parti Yargısının Kumpası"

Yargının kurultayları geçersiz kılan "mutlak butlan" kararına çok sert sözlerle yüklenen Özgür Özel, konunun basit bir parti içi mesele olmadığını savundu:

YSK Süreçleri Tamamlandı: "YSK denetiminde bütün süreçler bitmiş. Dönüp son 4 kurultayı yok sayıyorlar. YSK'ye göre, hiçbir yere göre yok değil."

Sistem Tehdit Altında: "AK Parti yargı kollarının görevlendirdiği bir mahkeme olmayacak bir karar aldı. İş artık Türkiye'de hiçbir seçilmişin koltuğunun kesinleşemeyeceği bir sisteme döndü. Bu kumpası çözmezseniz, 'CHP'nin iç işi' diyerek geçiştiremezsiniz."

Gözler Saat 14:00'te Kılıçdaroğlu'nda

TBMM’deki grup toplantısına katılmayarak boykot kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu ise kendi cephesini CHP Genel Merkezi'nde kuruyor. Partililere "Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir" mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, destekçilerini saat 14:00'te genel merkez binasına çağırdı.

Özgür Özel’in Meclis kürsüsünden meydan okumasının ardından, Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde yapacağı hamle ve açıklamalar partinin geleceği açısından kritik viraj olacak. CHP'de çift başlılık görüntüsü netleşirken, ilerleyen saatlerin yeni gerilimlere gebe olduğu belirtiliyor.