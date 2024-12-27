"Büyük Bir Perişanlık Yarattılar"

Asgari ücretin 22 bin 100 TL olarak belirlenmesini eleştiren Özgür Özel, “Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 56’ya ulaştı. Bu, emekçinin geçim derdini daha da büyüten bir düzenlemedir. İşveren ile devletin anlaşarak bu rakamı dayatması, emekçinin çıkarlarına tamamen aykırıdır” dedi. Türk-İş’in de bu sürece dahil olmamasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Özel, asgari ücretin belirlenme sürecinde işçilerin temsil edilmediğini vurguladı.

"Tandoğan Meydanı'nda Sesimizi Yükselteceğiz"

Özel, 30 Aralık’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek protesto mitingine çağrı yaparak, "Bu sefalet ücretine karşı sesimizi yükselteceğiz. Tüm Ankaralıları ve çevre illerden gelebilecek herkesi, bu politikalara karşı itiraz etmeye davet ediyorum” dedi.

"Emekçiyi Ezeni İfşa Edeceğiz"

Özel, işverenlere ve düşük maaş politikalarını destekleyenlere de sert uyarılarda bulundu:

“Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı’nın, ‘Sayın Erdoğan’ın belirlediği rakama uyalım’ çağrısını not ettik. Emekçinin hakkını gasp edenlerin karşısında duracağız. Erdoğan’ın zam oranını bahane ederek yüksek maaş alanları asgari ücrete mahkûm edenleri teker teker ifşa edeceğiz. Nasıl yemeğin içine at eti katanlar ilan ediliyorsa, emekçiyi ezenler de aynı şekilde ilan edilecek.”

"Geçim Yoksa Seçim Var"

Konuşmasında erken seçim çağrısını yineleyen Özel, “Bu ekonomik politikalarla geçim sağlamak mümkün değil. Ancak bir seçimle bu düzeni değiştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in açıklamaları, ekonomik sıkıntılarla boğuşan emekçiler arasında geniş yankı uyandırırken, Tandoğan’daki mitinge katılımın yüksek olması bekleniyor.