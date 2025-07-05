“Emekliye verilen zam bir tas çorbaya yetmiyor”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları üzerinden emekli ve memur maaşlarına yapılan zammı eleştiren Özgür Özel, hükümetin tutarsız zam politikalarına tepki gösterdi. Özel, “Doğalgaza yüzde 25, kiralara yüzde 42 zam yapılıyor ama memur emeklisine yüzde 15, Bağ-Kur emeklisine ise sadece yüzde 16,6 zam veriliyor. En düşük emekli maaşına yapılan 80 TL’lik artışla günlük bir tas mercimek çorbası bile içilemiyor. Anadolu tarihinde ilk kez bir maaş zammı bir tas çorbadan daha düşük oldu” ifadelerini kullandı.

Orman yangınları uyarısı: “Altı ayda bir yıl kadar orman yandı”

Son günlerde Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına da değinen Özel, 2025’in ilk altı ayında çıkan yangın sayısının son on yılın yıllık ortalamasını aştığını söyledi. Özel, “Altı ayda 3 bin 44 orman yangını yaşandı. Bu sistem yalnızca emekliyi değil, doğayı da yakıyor. Tek adam rejimi, ormandaki sincaba, kuşa da iyi gelmiyor” dedi.

“Yargıdan önce Cumhurbaşkanı biliyor”

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın gözaltına alınması ve İzmir’deki tutuklama taleplerine ilişkin de konuşan Özel, soruşturmaların gizli olması gerekirken Cumhurbaşkanı’nın bu bilgileri günler öncesinden kamuoyuna açıklamasına tepki gösterdi. Özel, “Sizin alamadığınız haberi, Cumhurbaşkanı 10 gün öncesinden açıklıyorsa burada bağımsız bir yargıdan söz edilemez” diye konuştu.

“İmamoğlu’na yönelik diploma iptali siyasi bir kumpastır”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında açılan davaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, sürecin tamamen siyasi amaçla yürütüldüğünü savundu. Üniversite yönetiminin yetkisini aşarak diplomayı iptal ettiğini ifade eden Özel, “Ortada usulsüzlük yokken apar topar karar alınmasının ardında siyasi bir operasyon olduğu açık” şeklinde konuştu.

“Terör örgütü silah bırakıyorsa bu olumlu bir gelişmedir”

Gazetecilerin, PKK’nın silah bırakacağı yönündeki duyumları sorması üzerine Özgür Özel şu değerlendirmeyi yaptı:

“Terör örgütü silah bırakıyorsa bu iyidir. Buna kimsenin rahatsızlık duyması söz konusu olamaz. Tüm silahların bırakılması en büyük temennimizdir. Bu sürece demokratik adımlar eşlik etmelidir. Türkiye’nin hem terörden arındırılması hem de demokratikleşmesi yönünde kararlı ve yapıcı adımlar atılmalıdır. Barış ve demokrasi bir arada yürümelidir.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları, Türkiye’de gündemin en sıcak başlıklarına dair partinin tavrını ortaya koyarken, özellikle yargı bağımsızlığı, ekonomik adalet ve demokratikleşme konularındaki eleştirileri dikkat çekti.