"Birinci Sıradan Engelli Milletvekili Adayı Olacak"

CHP’nin tüzüğünde engelli bireyler için kota tanımlandığını belirten Özel, “En az bir bölgede birinci sıradan bir milletvekilinin engelli bir birey olması şartını koyduk. Bu, sorunların birinci elden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) takip edilmesini sağlayacak. CHP olarak birden fazla engelli bireyin TBMM’de yer almasını önemsiyoruz” dedi.

Engelli Haklarında Yeni Düzenlemeler

Engelli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için kapsamlı projeler hazırladıklarını ifade eden Özel, şunları söyledi:

Engelli haklarından yararlanmak için aranan en az yüzde 40 fonksiyon kaybı şartı kaldırılacak.

Engelli maaşı ve evde bakım parası net asgari ücret seviyesine yükseltilecek.

Engelliler Haftası’nda her yıl bir asgari ücret tutarında ek ödeme yapılacak.

"Tüm Engelleri Birlikte Aşacağız"

CHP’nin engelli vatandaşlar için ayrımsız ve eşitlikçi bir politika izleyeceğini belirten Özel, “86 milyon vatandaşımızın önüne konulan tüm engelleri birlikte aşacağız. Engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak ve eşit vatandaşlık haklarını temin edecek adımları kararlılıkla atacağız” ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamaları, engelli bireylerin siyasette ve sosyal hayatta daha aktif rol alması için önemli bir taahhüt olarak değerlendirildi.