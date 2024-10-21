Kullanıcılara katma değer sağlamayı amaçlayan gelişmiş akıllı sürüş destek teknolojileri de dahil olmak üzere birçok yeniliğin ön plana alındığı konferans, Chery’nin Qpower teknolojisiyle gelen yeni batarya teknolojisini de mercek altına aldı.

“Teknoloji Geleceğe Yön Veriyor" temasına odaklanan 2024 Chery Küresel İnovasyon Konferansı (CGIC) Çin'in Wuhu kentinde düzenlendi. Bu konferans, önceki Chery Teknoloji Günü ile kıyaslandığında önemli bir gelişme niteliğinde olup, bir günlük etkinlikten bir haftalık bir teknoloji şölenine dönüştü. Etkinliğe, Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ve diğer şirket yöneticilerinin yanı sıra hükümet yetkilileri, akademisyenler, sektör profesyonelleri ve küresel ortaklar da dahil olmak üzere binlerce seçkin konuk katıldı. Konferansta, Chery'nin teknolojik yenilikleri ve başarıları sistematik bir şekilde sergilendi, otomotiv sektörünün geleceğine yönelik ileri görüşlü bakış açıları ortaya koyuldu ve Çin otomobil markalarının küresel arenadaki temel güçleri gözler önüne serildi.

Chery Group'un Ocak-Eylül kümülatif satışları 1,75 milyon adedi aşmayı başardı. Bu satışlar Chery’nin sektörde hem yeni enerji araçları hem de içten yanmalı araçlarda hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında ikili büyüme sağlayan tek şirket olmasını sağlarken markanın elini küresel pazarlarda oldukça güçlendirdi. Ayrıca Chery, dört farklı kulvarda da rekor kırarak kaliteli bir büyüme yörüngesine girdi ve Fortune Global 500'deki yerini sağlamlaştırmayı başardı.

Chery’nin teknoloji ile gelen öncü ruhu 2024 Chery İnovasyon Konferansı’na damga vurdu!

Chery’nin güçlü marka imajı hakkında konuşan Chery Grup Başkanı Yin Tongyue, inovasyonun Chery’nin ruhunda yer alan bir gereklilik olduğunu söylerken markanın inovasyon yoluyla ürünlerini geliştirdiğini ve hizmetlerini güçlendirdiğini söyledi. Chery, sürekli inovasyon ile geçen 27 yılda geliştirdiği dayanıklılığı sayesinde teknolojik üstünlüğe de ulaştı. Chery'nin CTO'su Dr. Gao Xinhua, konferansta yaptığı konuşmada, iki yıllık birikim ve araştırmanın ardından Chery'nin mimari, güç aktarma organları, akıllı kabinler, akıllı sürüş ve ekosistemler olmak üzere beş temel teknolojik alanda ilerleme kaydettiğini aktardı. Bu ilerleme, Çin'in otomotiv endüstrisini küresel alanda ön saflara taşıyacak kaliteli bir teknoloji değer zinciri yaratan on adedin üzerinde atılımı içeriyor.

Chery, yeni enerji güç-aktarma organları konusunda sektöre yön vermeye devam ediyor!

Chery geçtiğimiz sene "Yeni Enerjiden Taviz Yok" sloganıyla yenilikçi ve çevre dostu güç-aktarma organları konusundaki bağlılığının altını çizmişti. Bugüne kadar yeni enerjili araçlarda sektörün ilk dört şirketi arasında yer alan Chery, bu yılki inovasyon fuarında Qpower teknolojisindeki en güncel batarya teknolojisini tanıtarak teknolojik gelişime devam ettiğini göstermiş oldu.

Kare Lityum Demir Fosfat Serisi, Kare Üçlü Serisi, Büyük Silindirik Üçlü Serisi olmak üzere üç ana kategorinin ve bunların yanı sıra; hızlı şarj, uzun menzil, uzun ömür ve güvenlik olmak üzere dört önemli özelliğin bulunduğu yeni batarya teknolojisi, sadece beş dakikada 400 km menzil sağlıyor. Ayrıca bu özel batarya teknolojisi, 300 km'nin üzerinde PHEV/REEV elektrik menzili ve 1.200 km'ye kadar tam elektrikli sürüş menzilini de sunarak çevre dostu sürüş anlamında Chery’nin taahhüdünü gözler önüne seriyor.

Chery teknolojik uzmanlığıyla 2025 yılında daha fazla ülkeye genişleyecek!

Chery’nin Çinli şirketler arasında küresel uzmanlığını ilk gösteren markalardan biri olduğunu açıklayan Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, aynı zamanda 2024 Chery Küresel İnovasyon Konferansı’nın açılışını da gerçekleştirdi ve markanın küresel stratejilerini aktardı. Dünya genelindeki her kullanıcıya kaliteli, güvenilir ve dayanıklı araçlar sunmak için durmaksızın inovasyonun izinden giden marka, ürün geliştirme süreçlerini sürekli olarak gözden geçiriyor ve optimize ediyor; böylece her ayrıntıyla müşteriye özel ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor. Ayrıca, tüketicilerin araçlarına olan güvenini sağlamak adına, farklı pazarlarda ürün güvenilirliğini doğrulamak üzere yoğun yerelleştirilmiş testler yürütüyor.

Chery, küresel strateji açısından pazar ve kullanıcı odaklı olmaya devam ederken, sadece teknik Ar-Ge ve ürün inovasyonu değil, aynı zamanda yerelleşmiş operasyonlar ve hizmetlerde de lider olmaya devam ediyor. Marka, 2025 yılına kadar farklı pazar gereksinimlerine cevap vermek üzere tasarlanan yeni modelleri pazara sunarak daha fazla uluslararası pazara açılmayı planlıyor. Bu araçlar sadece performans ve kalite açısından üstün olmakla kalmayacak, aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerel kültürel öğeleri de bünyesinde barındıracak. Böylece Chery, üstün ürün kalitesiyle küresel pazardaki yerini kalıcı olarak kanıtlamış olacak.