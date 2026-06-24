Chery’nin küresel iletişim platformlarından biri olan “For Family, For Champion” yaklaşımı doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, katılımcılar TIGGO7 4x4 modelini yakından inceleme ve aracın teknolojik özellikleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Babalar Günü’ne özel uygulamalarla zenginleştirilen organizasyon, markanın kullanıcı odaklı yaklaşımını ve ailelere verdiği önemi ortaya koydu. Bu özel etkinlik, Chery’nin müşterileriyle kurduğu güçlü bağı pekiştirirken, marka deneyimini daha geniş kitlelerle buluşturmasına da katkı sağladı.

Kullanıcı odaklı etkinlikleriyle ailelerle olan bağını güçlendirmeye devam eden Chery Türkiye, 20-21 Haziran tarihlerinde İstanbul Kozyatağı City’s AVM'de düzenlediği “With Chery With Love” etkinliğinde ziyaretçilerle buluştu. Chery'nin küresel iletişim platformlarından biri olan “For Family, For Champion” yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte ziyaretçiler, markanın öne çıkan modellerinden TIGGO7 4x4'ü yakından tanıma fırsatı buldu. Babalar Günü'ne özel sürprizlerle renklendirilen organizasyon, aileleri ve otomobil tutkunlarını aynı çatı altında buluşturdu. Etkinlik boyunca katılımcılar yalnızca bir otomobili incelemekle kalmadı, aynı zamanda Chery'nin aile odaklı marka yaklaşımını da yakından deneyimledi.

TIGGO7 4x4 sahnenin yıldızı oldu

Etkinlik alanında sergilenen TIGGO7 4x4, modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Katılımcılar, modelin güvenlik teknolojilerinden sürüş özelliklerine kadar birçok detayı Chery uzmanlarından dinleme fırsatı buldu. Böylece ziyaretçiler, markanın yenilikçi mühendislik anlayışını ve kullanıcı deneyimini merkeze alan yaklaşımını daha yakından keşfetti.

With Chery With Love yaklaşımı kullanıcılarla buluştu

Chery’nin küresel ölçekte hayata geçirdiği “With Chery With Love” platformu, marka ile kullanıcılar arasında güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı amaçlıyor. Bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik, ziyaretçilere samimi ve interaktif bir deneyim sunarken, Chery'nin kullanıcılarına verdiği değeri de ortaya koydu.

Araç sahipliğini bir ulaşım deneyiminin ötesinde konumlandıran Chery, kullanıcılarıyla uzun soluklu bir bağ kurmayı hedefliyor. City's AVM'de gerçekleştirilen organizasyon da bu yaklaşımın başarılı örneklerinden biri olarak öne çıktı.

For Family, For Champion ruhu Babalar Günü'nde hayat buldu

Babalar Günü'ne özel olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ziyaretçilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesine katkı sağlayan bu özel uygulamalar, Chery'nin “For Family, For Champion” yaklaşımının doğal bir yansıması oldu. Marka, ailelerin yaşamına değer katmayı hedefleyen yaklaşımıyla ziyaretçilerle duygusal bir bağ kurarken, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirdi.

Chery Türkiye, kullanıcılarıyla bir araya geldiği etkinliklerle marka deneyimini güçlendirmeye devam ediyor. “With Chery With Love” ve “For Family, For Champion” anlayışları doğrultusunda gerçekleştirilen bu özel buluşma da markanın kullanıcılarıyla kurduğu güçlü ilişkinin ve aile odaklı yaklaşımının önemli bir göstergesi oldu.

Kullanıcıları önceliğine alan Chery, Türkiye’de sunulan CHERY FAMILY CARE programı ile de sezonluk araç kontrolleri, yol yardım hizmetleri ve uzun yolculuklara yönelik müşteri destek çözümleriyle kullanıcı deneyimini desteklemeyi sürdürüyor. Günlük şehir kullanımından şehirler arası aile seyahatlerine kadar Chery, kullanıcılarının her yolculuğu daha güvenli, daha konforlu ve daha huzurlu geçirebilmesini hedefliyor.

Aile için, şampiyonluk için

Futbol tutkusu dünyanın dört bir yanında insanları bir araya getirmeye devam ederken, Chery gerçek şampiyonluk ruhunun yalnızca sahada değil, günlük yaşamda sergilenen adanmışlık, profesyonellik ve sürekli gelişim anlayışıyla da ortaya çıktığına inanıyor.

Chery Küresel Marka Elçisi Robert Lewandowski'nin temsil ettiği mükemmeliyetçilik ve kararlılıktan ilham alan marka, OMODA | JAECOO'nun "Forever 26" felsefesinin yansıttığı genç ve yenilikçi yaklaşımın desteğiyle dünya genelindeki ekiplerini daha yüksek standartlara ve daha büyük başarılara ulaşmaları için teşvik etmeyi sürdürüyor.