Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026” (TYO 2026) yarışmasının kazananı belli oldu. 67 uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplamda 3360 puan alan Renault Clio, “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçildi.

ZF Aftermarket ana destekçiliğinde; arabam.com, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TOSFED katkılarıyla Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen final gecesi ve ödül töreninde, ana ödülün yanı sıra 4 farklı kategorideki birinciler ile bu yıl ilk kez verilen Jüri Özel ödülü de sahiplerini buldu.

Sektörün en iyileri ödüllendirildi

Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda “Yılın Basın Lansmanı” ödülü, EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliği ile Hyundai’ye verildi.

“Yılın Tasarımı” ödülü BMW iX3’e giderken , “Yılın İnovatif Projesi” ödülü de Panoramic Vision teknolojisiyle yine BMW iX3 modeline verildi. “Yılın Premium Otomobili” kategorisinde de BMW iX3 modeli ödülün sahibi oldu.

Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen “Jüri Özel Ödülü”ne TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı layık görüldü.

33 aday otomobil kıyasıya yarıştı

“Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının ilk etabında, Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan 33 aday otomobil yer aldı. Jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan “BMW iX3, BYD SEALION 7, Citroën C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F” finalde yarışmaya hak kazandı.

Finalist modeller; tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı açısından çok sıkı bir test ve değerlendirme sürecinden geçirildi. Birinci seçilen Renault Clio, kazandığı bu prestijli unvanı ve “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bültenleri, iletişim faaliyetleri ve reklamlarında kullanma hakkına sahip olacak.

“Yarışma, markalar için de bir motivasyon kaynağı haline geldi”

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın sektöre olan katkısına değinerek şunları kaydetti:

“Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak 11 yıldır bu ödülü sektörle buluşturuyoruz ve yarışma her geçen yıl daha da güçleniyor. Sektör için gerçekten önemli, özel ve güzel bir yarışma. Rekabet her geçen yıl daha da artıyor; bu yıl özellikle elektrikli modeller ağırlıktaydı. Diğer yandan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmamız, markalar için de büyük bir motivasyon kaynağı haline geldi. Pek çok markanın bu süreci yurt dışı merkezlerinden de yakından takip ettiğini biliyoruz. Bu yıl finale kalan 7 modelin her biri kendi segmentinde gerçekten zorlu birer rakipti, aralarından birini seçmek hiç kolay olmadı. ‘Türkiye'de Yılın Otomobili’ seçilen Renault markasını tebrik ediyoruz.”

“Renault Clio’nun ikinci kez Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmesinden büyük gurur duyuyoruz”

MAİS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur, Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü’nün ardından değerlendirme yaparak, “Türkiye’nin satış lideri Renault Clio’nun, OGD üyelerinin oylarıyla ikinci kez Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, Clio’nun yıllardır kullanıcılarıyla kurduğu güçlü bağın ve Türkiye yollarındaki başarısının en anlamlı yansımalarından biri oldu. Bu değerli ödül için tüm OGD üyelerine teşekkür ediyoruz. Türkiye’de üretilen Renault Clio, Türkiye’nin otomobili olmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek” dedi.

Hangi otomobil kaç puan aldı?