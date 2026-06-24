Alp Özler Grup ,yeni yapılanmayla birlikte ithalat ve ihracat süreçlerinin en kritik aşamalarından biri olan gümrük işlemlerini de kendi bünyesinde yönetebilecek. Böylece müşteriler; taşıma, depolama, sigorta ve gümrükleme hizmetlerini tek bir kurumsal yapı altında alma imkanına sahip olacak.

Günümüzde dış ticaret mevzuatının sürekli değişmesi, ithalat ve ihracat işlemlerinin uzmanlık gerektiren bir yapıya dönüşmesi nedeniyle şirketlerin güvenilir danışmanlık desteğine olan ihtiyacı her geçen gün artıyor. Alp Özler Grup Şirketleri, gümrük müşavirliği hizmetiyle müşterilerinin dış ticaret operasyonlarını mevzuata uygun, hızlı ve etkin şekilde yönetmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Alp Özler Grup Şirketleri Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü Zarife Atik, yeni hizmet alanına ilişkin yaptığı değerlendirmede:

"Alp Özler Grup Şirketleri olarak müşterilerimize uzun yıllardır lojistik alanında katma değerli hizmetler sunuyoruz. Gümrük müşavirliği hizmetinin de faaliyet alanlarımıza dahil olmasıyla birlikte dış ticaret süreçlerini daha bütüncül bir yaklaşımla yönetebilen bir yapıya kavuştuk. Amacımız, müşterilerimize tek noktadan erişebilecekleri, güvenilir ve yüksek standartlarda hizmet sunarak operasyonel verimliliklerine katkı sağlamaktır." ." ifadelerini kullandı.

Alp Özler Grup Şirketleri, gümrük müşavirliği hizmetinin de eklenmesiyle birlikte dış ticaret ve lojistik ekosisteminde müşterilerine daha kapsamlı çözümler sunarak büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.