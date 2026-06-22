İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bolat, Türk otomotiv sektörünün son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatarak, sektörün 2025 yılında 41,5 milyar dolarlık ihracata ulaştığını söyledi. Türkiye'nin Avrupa'da toplam araç üretiminde 5'inci, ticari araç üretiminde 2'nci, otobüs ve hafif ticari araç üretiminde ise 1'inci sırada yer aldığını vurgulayan Bolat, bu başarının güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve nitelikli insan kaynağı sayesinde elde edildiğini ifade etti.

Dünyada otomotiv sektörünün elektrikli araçlar, yapay zeka, otonom sürüş ve akıllı ulaşım sistemleri ekseninde büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Bolat, Türkiye'nin bu değişimi yalnızca takip eden değil, yön veren ülkeler arasında yer almayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'de girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin hızla büyüdüğünü belirten Bolat, 114 teknoparkta faaliyet gösteren yaklaşık 13 bin firma, 39 TEKMER bünyesindeki 800'den fazla girişim ve 1.700'ü aşkın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nin teknoloji üretmeye devam ettiğini kaydetti. Devlet destekleriyle girişimcilik ekosistemine bugüne kadar 130 milyar liralık kaynak aktarıldığını, 1.091 teknoloji girişiminin yatırım alarak toplam 175 milyar liralık yatırım hacmine ulaştığını aktaran Bolat, son beş yılda Türkiye'nin 5,6 milyar doların üzerinde girişim sermayesi yatırımı çektiğini söyledi.

Yeni kurulan OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nun elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, yapay zeka destekli sistemler, otonom sürüş teknolojileri ve akıllı ulaşım çözümleri alanlarında faaliyet gösteren girişimlere finansal ve stratejik destek sağlayacağını belirten Bolat, fonun uzun vadede kendi kendini besleyen sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bolat, "Amacımız, dünyadaki büyük markaların tedarikçisi konumundaki güçlü otomotiv sanayimizin yanına yeni teknoloji girişimlerini eklemek ve yüksek katma değerli üretimi artırmak. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda ticaretin, üretimin, ihracatın ve teknolojinin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.