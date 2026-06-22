Gözden Kaçıranın Ehliyeti Hukuken Geçersiz Sayılacak

Genel Müdürlük tarafından yapılan resmi açıklamada, yeni tip sürücü belgelerinin ömürlük olmadığı, belirli sınıflara göre 5 ya da 10 yıllık periyotlarla yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Sosyal medya üzerinden sürücülere seslenen yetkililer, ehliyetlerin üzerinde yer alan "Son Geçerlilik" tarihinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Eğer belgenizin üzerindeki bu süre dolduysa, ehliyetiniz hukuken geçerliliğini yitiriyor ve iptal durumuna düşüyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Yapılan Açıklama: "Sürücü belgenizi kontrol ettiniz mi? Sürücü belgenizin iptal olmaması ve mağduriyet yaşamamanız için belgeniz üzerinde yer alan son geçerlilik tarihini kontrol edebilirsiniz. Geçerlilik süresi yakın tarihte sona erecek veya sona ermiş olan sürücü belgelerinizi, randevu alarak en yakın nüfus müdürlüğünde yenileyebilirsiniz."

Mağdur Olmamak İçin Ne Yapmalısınız?

Sürenin dolması durumunda trafikte cezai işlemlerle karşılaşmamak ve ehliyetinizin iptal olmasını engellemek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Hemen Kontrol Edin: Ehliyetinizin ön yüzünde yer alan "son geçerlilik" tarihine bakın.

Randevu Alın: Eğer süre dolmuşsa veya dolmak üzereyse, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sisteminden en yakın nüfus müdürlüğü için randevunuzu oluşturun. İSTAB Üyelerinden Mercedes-Benz ve Arobus’a Teknik Ziyaret İçeriği Görüntüle

Belgelerinizi Hazırlayın: Gerekli sağlık raporu ve harç işlemlerini tamamlayarak belgenizi kısa sürede yenileyin.

Uzmanlar, özellikle sık araç kullanmayan ya da ehliyetini cüzdanından çıkarmayan sürücülerin bu tarihi sıklıkla unuttuğunu belirterek, "Hemen cüzdanınızı açın ve o tarihe bakın; farkında olmadan geçersiz bir belge taşıyor olabilirsiniz" uyarısında bulunuyor.