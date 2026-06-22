Fransız otomotiv devi Renault, kompakt elektrikli otomobil segmentindeki iddiasını güçlendirmek için Megane E-Tech'i kapsamlı bir güncellemeyle kullanıcıların beğenisine sunacak.

Daha sportif ve modern görünüm

Yeni Megane E-Tech Elektrikli'nin en dikkat çeken değişikliklerinden biri ön tasarımında yapıldı. Baştan aşağı yenilenen ön yüz, yeni ışık imzası ve elmas desenli kapalı ızgarasıyla daha dinamik bir görünüm sunuyor. Renault logosuyla bütünleşen tasarım dili, markanın yeni nesil elektrikli araç kimliğini yansıtıyor. Model ayrıca yeni "Saten Arduvaz Mavi" rengi dahil olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle satışa sunulacak.

500 kilometreye varan menzil

Yeni Megane E-Tech'in en önemli yeniliklerinden biri ise batarya teknolojisinde gerçekleşti. 220 beygir güç ve 300 Nm tork üreten elektrik motoruyla donatılan araç, yeni nesil 67 kWh LFP batarya sayesinde WLTP normlarına göre 500 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Şarj performansında da önemli iyileştirmeler yapıldı. DC hızlı şarj kapasitesi 165 kW seviyesine yükseltilirken, batarya yüzde 15'ten yüzde 80 doluluk seviyesine yaklaşık 24 dakikada ulaşabiliyor.

İki farklı donanım seçeneği

Renault, yeni modelini Techno ve Esprit Alpine olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle sunacak.

Techno versiyonu; Google entegre OpenR Link bilgi-eğlence sistemi, elektrikli araç rota planlayıcısı, ısı pompası ve batarya ön koşullandırma gibi elektrikli sürüşü kolaylaştıran özellikleri standart olarak sunuyor.

Üst donanım seviyesi olan Esprit Alpine ise 20 inç alaşım jantlar, elektrikli masaj fonksiyonlu koltuklar, Harman Kardon ses sistemi ve özel tasarım detaylarıyla öne çıkıyor.

Google Gemini destekli akıllı kokpit

Araç içerisinde 12,3 inç dijital gösterge paneli ile 12 inç multimedya ekranını bir araya getiren OpenR Link sistemi bulunuyor. Google entegrasyonu sayesinde navigasyon, uygulamalar ve araç ayarları daha kolay yönetilebiliyor.

Sistemde yer alan Google Gemini destekli yapay zekâ teknolojisi ise sürücülerin doğal konuşma diliyle araçla etkileşim kurmasına imkan tanıyor. Yüz tanıma özelliği sayesinde sürücüye özel ayarlar da otomatik olarak devreye alınabiliyor.

Tek pedal sürüş deneyimi

Yeni Megane E-Tech Elektrikli'de ilk kez Tek Pedal Sürüş sistemi sunuluyor. Bu özellik sayesinde sürücüler yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanma ve yavaşlama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklarla yönetilen dört seviyeli rejeneratif fren sistemi de enerji geri kazanımını artırarak menzile katkı sağlıyor.

Güvenlik sistemleri artırıldı

Modelde adaptif hız sabitleyici, acil fren destek sistemi, güvenlik monitörü, güvenlik koçu ve öngörülü eko sürüş önerileri gibi 30'a yakın sürüş destek sistemi yer alıyor. Renault, bu donanımlarla hem sürüş güvenliğini artırmayı hem de sürücünün günlük kullanım deneyimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Elektrikli otomobil pazarında rekabetin hızla arttığı bir dönemde sahneye çıkan yeni Megane E-Tech Elektrikli, yenilenen tasarımı, 500 kilometreye ulaşan menzili ve yapay zekâ destekli teknolojileriyle Renault'nun Türkiye'deki elektrikli mobilite hamlesinin önemli modellerinden biri olmaya aday görünüyor.