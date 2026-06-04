Çinli otomobil üreticilerinin ihracat performansında üst üste üçüncü ay yeni bir rekora imza atan marka, NEV satışlarında ise ilk kez aylık 100 bin adetlik satışı aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,8 büyümeyi yakaladı.

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Çinli otomotiv devi Chery, dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv gruplarından biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Chery Group, yalnızca Mayıs 2026’da dünya genelinde 247 bin 823 araç satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 büyüme kaydetti. Yurt dışı satışlar 181 bin 871 adede ulaşarak yüzde 80,5 artış gösterirken, Çinli otomobil üreticilerinin ihracat performansında üst üste üçüncü ay yeni bir rekora imza atıldı. Yeni Enerjili Araç (NEV) satışları ise tek ayda ilk kez 100 bin adedi aşarak 100 bin 304’e ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,8 büyüme gösterdi.

Avrupa’da büyüme yüzde 230’u buldu!

Chery Group, 2026 yılının ilk beş ayında toplam 1.100.921 araç satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 büyüdü ve şirket tarihindeki en hızlı şekilde 1 milyon adetlik satış barajını geçti. Aynı dönemde yurt dışı satışlar yüzde 69,5 artışla 752 bin 755 adede ulaşırken, Chery ilk beş ayda 700 bin ihracat adedini aşan ilk Çinli otomotiv üreticisi olarak yeni bir rekor kırdı. Yeni enerjili araç satışları ise yüzde 25,7 artışla 361 bin 761 adede yükseldi. Bugün itibarıyla Chery Group’un dünya genelindeki toplam kullanıcı sayısı 19,62 milyonu aşarken, bunun 6,59 milyondan fazlasını Çin dışındaki kullanıcılar oluşturuyor. Bu başarı, markanın global ölçekte artan etkisini ve güçlü büyümesini ortaya koyuyor.

Chery’nin global büyüme stratejisi, “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere” yaklaşımı doğrultusunda ivme kazanmaya devam ediyor. Şirket bugün Avrupa’da 24 ülkede faaliyet gösteriyor. 2026 yılının ilk dört ayında Avrupa’da 107 binden fazla araç satışı gerçekleştiren Chery, bölgede geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 230 büyüme kaydetti. Aynı dönemde yeni enerjili araç satışları ise 53 bin 600 adede ulaşarak yüzde 570 gibi dikkat çekici bir artış gösterdi. Birleşik Krallık, Chery’nin öne çıkan pazarlarından biri haline geldi. Marka, mart ve nisan aylarında ülkenin ana akım otomotiv markaları arasında yer alırken, toplam marka satış sıralamasında ikinci sıraya yükselerek birçok köklü uluslararası üreticiyi geride bıraktı. Bu başarılar, Avrupalı tüketicilerin Chery’nin teknolojisine, ürün kalitesine ve yerel pazarlara yönelik uzun vadeli yaklaşımına duyduğu güvenin giderek arttığını gösteriyor.

Robert Lewandowski Chery’nin global marka elçisi oldu!

Ticari başarısının yanı sıra Chery’nin marka değeri ve kurumsal itibarı da uluslararası ölçekte takdir görmeye devam ediyor. Chery, 2026 yılında üst üste üçüncü kez Fortune China ESG Impact List’e seçildi. Ayrıca Fortune China’nın “Most Admired Companies” All-Star ve sektör listelerinde de yer alarak inovasyon, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve global gelişim alanlarındaki güçlü performansını bir kez daha ortaya koydu.

Bu başarılar, Chery’nin önde gelen bir Çinli otomobil üreticisinden, global ölçekte saygı duyulan teknoloji odaklı bir mobilite şirketine dönüşümünü gözler önüne seriyor. Chery, global marka gelişim stratejisi kapsamında dünyaca ünlü futbol yıldızı Robert Lewandowski’yi resmi Global Marka Elçisi olarak duyurdu. Duyuru, şirketin Barselona’daki Avrupa Operasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen özel bir etkinlikte yapıldı. Etkinlikte konuşan Lewandowski, kendisi ile Chery arasında aile, odaklanma ve mükemmeliyet gibi ortak değerlerin bulunduğunu vurguladı. Bu iş birliği, Chery’nin uzun vadeli global marka felsefesini yansıtıyor: “Kahraman. Aile için.”.

Chery için aile yalnızca bir slogan değil; ürün geliştirme süreçlerinden güvenlik mühendisliğine ve müşteri deneyimine kadar tüm çalışmaların temelini oluşturuyor. Marka, “Aile için Alan”, “Aile için Güven” ve “Aile için Teknoloji” gibi yaklaşımlarıyla dünya genelindeki ailelerin gerçek ihtiyaçlarına yönelik mobilite çözümleri sunmaya devam ediyor.

Otomotivin ötesinde teknoloji inovasyonu!

İnovasyon vizyonu yalnızca araçlarla sınırlı tutmayan Chery Grubu, AiMOGA akıllı teknoloji ekosistemi aracılığıyla yapay zekâ ve robotik alanlarında da faaliyetlerini genişletiyor. 2026 itibarıyla AiMOGA robotları ve robot köpekleri, otomotiv showroomları, kamu hizmetleri ve uluslararası etkinlikler dahil olmak üzere 50’den fazla ülke ve bölgede, 100’den fazla gerçek kullanım senaryosunda görev yapıyor. AiMOGA ayrıca hem yazılım hem de donanım alanında Avrupa Birliği sertifikasyonlarını alan ilk Çinli insansı robot platformu olarak gelecekteki global yayılımı için önemli bir temel oluşturdu.

Chery’den ailelere tam destek!

Chery’nin ailelere yönelik yaklaşımı yalnızca ürün ve teknolojiyle sınırlı kalmıyor. Türkiye’de marka, Chery FAMILY CARE programı kapsamında mevsimsel araç kontrolleri, profesyonel bakım hizmetleri, yol yardım desteği ve müşteri destek programları sunarak kullanıcı deneyimini daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Yenilikçi ürünleri, akıllı teknolojileri ve kapsamlı satış sonrası hizmetleri bir araya getiren Chery, dünya genelindeki ailelerle daha güçlü bağlar kurmayı sürdürüyor. Rekor seviyedeki ihracat performansı, Avrupa’daki hızlı büyümesi, global marka iş birlikleri, akıllı teknolojileri ve müşteri odaklı hizmetleriyle Chery, global gelişiminde yeni bir döneme giriyor. Yaklaşık 20 milyon kullanıcıdan aldığı güç ve inovasyon ile aile odaklı mobilite anlayışı doğrultusunda Chery, dünya genelindeki kullanıcılarına daha güvenli, daha akıllı ve daha keyifli mobilite deneyimleri sunmaya devam edecek.