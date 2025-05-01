Chery'nin küreselleşme yolculuğundaki kilometre taşlarını sergilediği konferansta, markanın gelecekteki stratejisi kapsamlı bir şekilde gösterildi. Başarılı modelleriyle birçok uluslararası pazarda yüksek performans gösteren Chery, Mısır, Türkiye ve Güney Afrika gibi ülkelerde ise segmentinde ilk üç marka arasında yer alarak başarısını taçlandırdı. Teknolojik atılımlar, sektörler arası entegrasyon, araştırma ve geliştirmede sürdürülebilir ilerleme dahil olmak üzere yaklaşık 30 yıllık kesintisiz ve devamlı yeniliğe dayanan Chery, küresel araştırma ve geliştirme, uluslararası standartlar ve dünya genelinde “teknoloji odaklı Chery” vizyonunu sürekli olarak geliştirmeye devam etti. Bu teknolojik gelişmeler, şirketin milyon adetlik motor teknolojisi mirasını sürdüren yenilikçi CSH markasıyla yeni bir boyuta ulaştı. Beşinci nesil hibrite özel motor, yüzde 44,5’lik rekor termal verimliliğe ulaşarak Chery'nin küresel hibrit teknolojisindeki liderliğini pekiştiriyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, Çin'in Wuhu kentinde gerçekleştirdiği 2025 Uluslararası İş Konferansı’nı başarıyla tamamladı. Markanın her yıl düzenlediği en önemli etkinlik olan konferans, dünya genelinde 97 ülke ve bölgeden yaklaşık 3 bin Yetkili Satıcı temsilcisi ve yatırımcıyı bir araya getirdi. Konferansta Chery'nin küreselleşme yolculuğundaki kilometre taşları gözden geçirildi ve markanın gelecekteki stratejisi kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Teknolojik yeniliklerin sergilendiği, yeni markaların tanıtıldığı ve hizmet sisteminin modernize edildiği etkinlik, Chery'nin marka gücü, ürünleri ve küresel operasyonlarındaki kapsamlı gücünü ortaya koydu, şirketin küresel iş ortağı ağına olan güveni artırdı.

Teknolojide eşitlik için öncü hibrit inovasyonu!

Konferansın hemen başında güçlü marka mirasını ve üstün yönlerini Yetkili Satıcı temsilcilerine aktaran Chery, güçlü küreselleşme stratejisi sayesinde, 480 milyar Yuan marka değeri ve 16 milyonu aşan küresel kullanıcı tabanıyla 2024 yılında Fortune Global 500 listesinde 385. sırada yer aldı. Chery modelleri, birçok uluslararası pazarda mükemmel performans göstererek, Mısır, Türkiye ve Güney Afrika gibi ülkelerde segmentinde ilk üç marka statüsüne ulaştı. Bu başarılar markayı Çin'in otomotiv endüstrisinde öncü bir güç olarak konumlandırdı ve dünyayı yeni bir ulaşım çağına taşıdı. Teknolojik atılımlar, sektörler arası entegrasyon ve araştırma ve geliştirmede sürdürülebilir ilerleme dahil olmak üzere yaklaşık 30 yıllık kesintisiz ve devamlı yeniliğe dayanan Chery, küresel araştırma ve geliştirme, uluslararası standartlar ve dünya genelinde doğrulama yoluyla “teknoloji odaklı Chery” vizyonunu sürekli olarak geliştirmeye devam etti. Bu teknolojik gelişme, şirketin milyon adetlik motor teknolojisi mirasını sürdüren yenilikçi Chery Super Hybrid (CSH) teknoloji markasıyla sonuçlandı. Beşinci nesil hibrite özel motor, yüzde 44,5’lik rekor termal verimliliğe ulaşarak Chery'nin küresel hibrit teknolojisindeki liderliğini pekiştiriyor. Sürekli değişken elektrikli hibrit DHT’yi, özel yüksek performanslı hibrit bataryasını ve Guardian Battery Safety Protection System'ı tek bir teknoloji platformunda birleştiren CSH, birden fazla boyutta çığır açan gelişmeler sunuyor: tüm senaryolarda son derece verimli performans, gelişmiş güvenlik ve güvenilirlik ve dönüştürücü sürdürülebilir mobilite deneyimi yaşatıyor. Chery, CSH teknoloji markasını temel alarak kapsamlı bir ürün matrisi stratejisi uyguluyor ve TIGGO serisi de dâhil olmak üzere araç ailelerini genişleterek kapsamlı bir hibrit ekosistemi yaratıyor. Chery, bu sayede farklı pazar ve bölgelerdeki tüketicilere kapsamlı, değer odaklı ulaşım seçenekleri sunabiliyor. Chery'nin ürün gamı bugün gelinen noktada ICE, CSH ve BEV çözümler içeriyor ve böylece dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz bir ürün matrisi oluşuyor. Chery, “teknoloji eşitlik” felsefesinden yola çıkarak küresel otomotiv sektöründe kolektif ilerlemeyi ve teknolojik yeniliği teşvik ediyor. Chery, küresel ortaklarla iş birliğini güçlendirerek ve sektör genelinde kaynak dağılımını optimize ederek, elektrikliye ve akıllı ulaşıma geçişi hızlandırıyor. Bu taahhüt, ileri teknolojiyi tüketiciler için daha erişilebilir hale getirmenin yanı sıra küresel otomotiv ekosisteminin sürdürülebilir gelişimini de destekliyor.

Marka algısını güçlendirerek iş ortaklarının güveni pekiştirilecek!

Chery, dünya genelinde aile odaklı kullanıcılar için ilk tercih imajını pekiştirmek ve dünyanın lider hibrit teknoloji markası CSH için, güvenlik, güvenilirlik ve yüksek konfor gibi temel ürün değerlerini paylaşmak üzere 2025 İş Konferansı sırasında bir dizi sürükleyici deneyim planladı. Bu etkinlikler aynı zamanda ortakların doğrudan ve yakından dâhil olmalarını ve markanın gücünü ilk elden deneyimlemelerini sağladı. TIGGO9 CSH ve ARRIZO8 CSH gibi çok sayıda hibrit model, “Sonsuz Ufuklar, Endişesiz Yolculuklar” adındaki dayanıklılık mücadelesinde üstün uzun mesafe yeteneklerini gözler önüne serdi. Bu arada, “Sınırsız Yaşam” ve Chery Life gibi etkinlikler, TIGGO ailesinin ve HIMLA serisinin geniş iç mekânı dışında açık hava yaşam tarzına yönelik CSH’nin V2L özelliklerini de göz önüne serdi. En dikkat çekici olay ise, çok sayıda Yetkili Satıcı ortağının TIGGO9 CSH'nin spiral takla testine ve yedi adet TIGGO8 CSH aracın üst üste istiflenmesi gibi sıra dışı gösterilere ilk elden tanıklık etmesiydi. Bu, Chery'nin dünya lideri ürün kalitesini ve en üst düzey güvenlik performansını görsel olarak kanıtlayan olağanüstü bir “Görevimiz Tehlike” güvenlik mücadelesiydi. Chery'nin en önemli güvenlik kilometre taşı etkinliğini eş zamanlı olarak yayınlamasıyla, ortaklar markanın olağanüstü teknolojik uzmanlığını ve ürün gücünü yakından deneyimlediler ve böylece Chery ile çalışma konusunda güvenlerini güçlendirdiler.

Chery, “Çevre, Teknoloji, Aile ve Yol Arkadaşı” temel değerlerine sadık kalıyor ve “Görevimiz Tehlike” ve “Sonsuz Ufuk Endişesiz Yolculuk” gibi dünya genelinde bilinen etkinliklerle gücünü uluslararası pazarlara taşıyor. Bu dinamik etkinlikler dünya genelinde yaygın bir katılım sağlarken, Chery markasına enerji verecek ve daha güçlü katılım yoluyla stratejik ortaklıkları güçlendirecek. Tüm bunlar olağanüstü bir gelecek yaratmaya yardımcı olacak.

Ekosistem standartlarını yeniden tanımlıyor!

Konferansta bir konuşma yapan Shaodong Zhu (Chery Uluslararası Başkan Yardımcısı) markanın “Yeni ürünler, yeni ortaklıklar ve yeni pazarlama” sloganıyla dünya genelinde bir milyon satış rakamına ulaşma yolunda küresel ortaklarla el ele ilerleyeceğini vurguladı. Chery, ürün tarafında ise daha büyük bir pazar payı elde etmek amacıyla TIGGO ve ARRIZO serilerini yeni güç aktarma organları seçenekleri ve gelişmiş modellerle daha da çeşitlendirecek. Marka, yeni büyüme fırsatlarını değerlendirmek üzere pick-up ve MPV gibi gelişmekte olan segmentlere de girecek. Chery, pazar genişlemesinin bir parçası olarak Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika ve ötesindeki konumunu güçlendirerek küresel varlığını derinleştirecek ve bölgesel gereksinimlere göre uyarlanmış kapsamlı bir ürün gamı sunacak. Chery bunun dışında pazarlama inovasyonu açısından; yüksek profilli spor sponsorlukları, Key Opinion Consumer (KOC) etkileşimi ve yeni medya canlı yayınları yoluyla markanın etkisini artıracak, marka bilinirliğini, algısını ve değerini küresel olarak artırmak için güçlü bir KOL ekosistemi oluşturacak. Chery'nin küresel genişleme stratejisinin temelini güçlü Yetkili Satıcı ve servis ağı oluşturuyor. Shaodong Zhu ayrıca, Chery'nin Yetkili Satıcı sistemini daha da optimize edeceğini, hizmet kalitesini artıracağını ve dünya çapındaki tüketicilere birinci sınıf ürün ve hizmetler sunarak pazar etkisini genişleteceğini vurguladı. Chery, bu vizyon doğrultusunda “Her zaman yanınızda” sloganıyla “CHERY FAMILY CARE” adlı küresel hizmet markasını resmen başlattı ve “samimi, aile benzeri hizmet” taahhüdünü somutlaştırdı. Bu girişim, kapsamlı çözümlerle tüm yaşam döngüsü boyunca daha rahat ve profesyonel bir hizmet deneyimi sunuyor. CHERY FAMILY CARE, daha fazla kolaylık sağlamak üzere beş temel önlem uyguluyor: çevrimiçi randevu planlama, 7/24 yol yardımı, hızlı bakım kanalları, kapıdan kapıya araç teslim alma/teslim etme ve yedek araç hizmeti. Tüm bunlar müşterilerin zamanını ve hizmet verimliliğini optimize etmek için tasarlandı. Marka, beş premium bakım taahhüdü üzerinden profesyonel mükemmelliği de vurguluyor: Ücretsiz rutin kontrol, tamamen şeffaf bakım fiyatlandırması, özel kişisel servis danışmanları, kalite güvencesi için takip çağrı sistemi ve menü tabanlı genişletilmiş garanti seçenekleri. Bu temel unsurlar bir araya gelerek her aşamada endişesiz bir sahip olma deneyimi sağlıyor.

20’den fazla ülkeden gelen teknik uzmana eğitim verildi!

Chery, hizmet becerilerini güçlendirmek üzere 2023 yılında yurtdışı teknisyen eğitim programını başlattı ve 20'nin üzerinde ülkeden 100'ün üzerinde teknik uzmana Çin'de eğitim yoluyla kapsamlı mesleki gelişim sağladı. 2025 yılında başlatılan “%100 Yeterlilik, %100 Memnuniyet”, Küresel Beceri Yarışması hizmet ekiplerinin mesleki yeterliliğini değerlendirmek için lider platform olarak kendini kanıtlamış durumda. CHERY FAMILY CARE markası altındaki bu stratejik girişimler, Chery'nin hizmet mükemmelliğine olan bağlılığının ve küresel olarak genel bir hizmet standardı sisteminin geliştirilmesinin temel bileşenlerini temsil ediyor ve uluslararası ekiplerinin teknik bilgi ve hizmet yeteneklerini sürekli olarak benzeri görülmemiş seviyelere çıkarıyor.

Konferansta ayrıca en uzun süreli ortaklık için bir ödül töreni de düzenlendi. Törende, uzun yıllardır birlikte çalıştığı genel distribütörlerin temsilcileri sahne alarak pratik çalışma deneyimlerini paylaştı. Bu ortaklar, Chery'nin “In somewhere, For somewhere” yerelleştirme stratejisini gözler önüne serdi ve markanın sistem geliştirme, kapsamlı servis desteği ve sürdürülebilir ortaklık değeri alanındaki gücünü ortaya koydu. Bu başarılı örnekler coğrafi ve kültürel sınırları aşarak Chery'nin küresel Yetkili Satıcı ağı için uygulanabilir iş modelleri sağlıyor. Aynı zamanda Chery ile Yetkili Satıcıları arasındaki yakın iş birliği ve karşılıklı güveni de canlı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Konferansın kapanışında konuşan Chery International Başkanı Bay Zhang Guibing ise, bu konferansın sadece Chery'nin marka gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmadığını, aynı zamanda daha iyi bir küreselleşme stratejisinin başlangıç noktası olduğunu belirtti. Chery, gelecekte de “Teknoloji + Ürün + Hizmet” üçlü stratejisini derinleştirecek ve küresel ortaklarla birlikte son derece verimli, iş birliğine dayalı bir ağ geliştirecek. Chery, “Müşteri odaklı” felsefesine olan bağlılığıyla hareket edecek, CSH ile hibrit dönüşüme öncülük edecek, FAMILY CARE ile hizmet kalitesini yeniden tanımlayacak ve marka bilinirliğini artırmak için etkili küresel girişimler uygulayacak. Otomotiv sektörü 2025 yılında hızla dönüşüm geçirirken Chery, Çinli otomotiv markalarının yükselişinde yeni bir sayfa açarak küresel çapta kararlı adımlarla ilerliyor. Bu mutabakat oluşturma zirvesinde, Chery ve küresel Yetkili Satıcı ağının ortak başarısı için kesin bir yol haritası çizildi.