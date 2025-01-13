HABER / ALİ KARABAŞ

Merinos, Avrupa genelindeki güçlü lojistik altyapısıyla dikkat çekiyor. Markanın, 3.000 farklı noktaya ürün ulaştırabilmesi, hızlı ve güvenilir dağıtım ağına sahip olduğunu gösteriyor. Ürünlerin 72 saat gibi kısa bir sürede müşterilere teslim edilmesi, Merinos’un sektördeki rekabet gücünü artırırken, müşteri memnuniyetini de en üst düzeyde tutmasını sağlıyor.

“Dünyada Üretilen Her 2 Makine Halısından Biri Türkiye’den”

Çağlar Kepekçi, Türkiye’nin halıcılık sektöründeki gücüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye, halıcılık sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri. Dünyada üretilen her iki makine halısından biri Gaziantep’te üretiliyor. Daha önce Almanya’da düzenlenen bu fuarın artık Türkiye’de organize edilmesi bizler için büyük bir fırsat. Merinos olarak fuara 1.200 farklı koleksiyon ve desenle katıldık. Orta Doğu, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 100 ülkeye ihracat yapan bir firma olarak yaklaşık 250 milyon dolarlık ihracat hacmine sahibiz.”

Fuarın sektör için önemine değinen Kepekçi, İstanbul’daki organizasyona katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Fuar süresince Amerika ve Avrupa’dan birçok müşterimizi standımızda ağırladık. Yeni koleksiyonlarımız büyük beğeni topladı. 2025 yılının oldukça başarılı geçeceğine inanıyorum” dedi.

Avrupa’da Yüzde 40 Büyüme

Merinos Halı’nın Avrupa pazarındaki başarısına dikkat çeken Kepekçi, 2024 yılında Avrupa’da yüzde 40 büyüme sağladıklarını belirtti. Bu başarının en önemli etkenlerinden birinin, Avrupa’daki güçlü lojistik altyapıları ve yerleşik operasyonları olduğunu ifade etti. “Köln merkezimizde yaklaşık 100 personelimizle, 1 milyon metrekarelik aktif stokta hızlı halı sevkiyatı yapıyoruz. Avrupa’da 3.000 farklı satış noktasına ürün ulaştırıyoruz. Bu, Avrupalı müşterilerimizin bizden beklentilerini karşılama noktasında büyük bir avantaj sağlıyor” dedi.

Avrupa’daki Yatırımlar Devam Ediyor

Avrupa’da büyümeye hız kesmeden devam eden Merinos Halı, önümüzdeki üç yıl içerisinde 100 bin metrekarelik ek yatırım yapmayı hedefliyor. Kepekçi, “Şu anda Avrupa’daki tesisimiz 30 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 50 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. Ancak 2025 yılında bu alanı genişleterek Avrupa’nın en büyük halı lojistik merkezi olmayı hedefliyoruz. Bu yatırımın toplam maliyeti yaklaşık 50 milyon dolar olacak. 10 yıl içinde Avrupa’da satılan her iki halıdan birinin Merinos etiketi taşımasını hedefliyoruz” diye konuştu.

CFE Fuarı’nda Yeni Koleksiyonlar Beğeni Topladı

Merinos Halı, CFE Fuarı’nda sergilediği yeni koleksiyonlarla ziyaretçilerden tam not aldı. Ekonomik, modern ve ulaşılabilir ürünlerle tüketiciye hitap eden marka, fuar boyunca farklı ülkelerden gelen müşterilerle bağlantılar kurdu.

Merinos’un bu büyüme stratejisi, markanın hem Türkiye’nin gururu olmaya devam edeceğini hem de küresel pazarda etkisini artıracağını gösteriyor.