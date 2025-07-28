56 İl, 642 Taşınmaz

5-6 Ağustos tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da fiziki olarak, ayrıca çevrim içi katılım imkanıyla düzenlenecek açık artırmalar, hem bireysel alıcılar hem de yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Samsun’da 17, İstanbul’da 31, Ankara’da 121, İzmir’de 75, Mersin’de 59 ve Muğla’da 69 taşınmazın öne çıktığı ihalede; Türkiye’nin dört bir yanındaki değerli araziler yeni sahiplerini bekliyor.

Peşin Ödeyene %20 İndirim, Vadeye 24 Ay Kolaylığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın satış kampanyası, ödeme kolaylıklarıyla dikkat çekiyor. Peşin ödemeyi tercih eden alıcılar yüzde 20 indirimden faydalanırken, vadeli ödeme seçeneğinde yüzde 25 peşinatla 24 ay boyunca eşit taksitlerle ödeme imkânı sunuluyor. Bu esneklik, konut ve arsa yatırımı yapmak isteyen birçok vatandaş için ulaşılabilir bir fırsat yaratıyor.

Açık Artırmalar 5-6 Ağustos’ta

İki gün sürecek olan dev ihalenin ilk günü (5 Ağustos Salı) İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Samsun ve Elazığ gibi illerdeki taşınmazlar satışa sunulacak. 6 Ağustos Çarşamba günü ise Ankara, Muğla, Kayseri, Konya, Mardin, Malatya gibi birçok şehirdeki taşınmazlar için teklif alınacak.

Detaylı Bilgiler Online Erişimde

Satışa çıkan tüm taşınmazların görselleri, konum bilgileri ve teknik detayları, “**www.emlakyonetim.com.tr**” adresinde yayınlandı. Açık artırmaya katılmak isteyenler bu platform üzerinden diledikleri taşınmazı inceleyebilecek ve tekliflerini çevrim içi olarak iletebilecek.

Türkiye’nin Yeni Yatırım Haritası

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın bu satış hamlesi, gayrimenkul yatırımcıları için kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde. Ekonomik koşullar göz önüne alındığında hem uygun fiyat hem de uzun vade imkânı, taşınmaz sahibi olmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.