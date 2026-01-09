“İstikrar ve Doğru Politikalar Eskisinden Daha Kıymetli”

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığına dikkat çekti. Uluslararası kurumların zayıfladığı, kuralların aşındığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Yılmaz, bu sürecin riskleri artırdığını ifade etti.

Yılmaz, “Böylesi bir dönemde istikrar ve doğru politikalar eskisinden çok daha kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘iç cepheyi güçlendirme’ vurgusu son derece anlamlıdır” dedi.

Türkiye Ekonomisi 1,5 Trilyon Doları Aştı

Türkiye ekonomisinin büyüme performansına değinen Yılmaz, son 20–25 yılda dünya ekonomisinin ortalama yüzde 3,5 büyürken, Türkiye’nin ortalama yüzde 5 büyüme kaydettiğini söyledi. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün 1,5 trilyon doların üzerine çıktığını belirten Yılmaz, satın alma gücü paritesine göre Türkiye’nin dünyada 11’inci, Avrupa’da ise 5’inci sıraya yükseldiğini aktardı.

Reel Ekonomi Güçlü, Finansal Piyasalarda İstikrar Vurgusu

Reel ekonominin küresel koşullara rağmen güçlü seyrettiğini ifade eden Yılmaz, finansal piyasalarda ise daha fazla istikrara ihtiyaç olduğunu söyledi. Faiz politikasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, politika faizindeki düşüşlerin piyasa faizlerine gecikmeli de olsa yansıdığını ve genel finansal koşulların iyileşeceğini belirtti.

İşsizlik 31 Aydır Tek Haneli

İstihdam verilerine de değinen Yılmaz, Türkiye’de 31 aydır işsizliğin tek haneli seviyelerde olduğunu vurguladı. Bazı sektörlerde iş gücü bulma sıkıntısı yaşandığını belirten Yılmaz, atıl iş gücü oranının düşürülmesi için mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması gerektiğini söyledi.

Bütçe Açığında Hedeflerin Altında Gerçekleşme

2025 bütçe hedeflerine ilişkin bilgi veren Yılmaz, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,6 olarak öngörüldüğünü ancak gerçekleşmenin yüzde 3 civarında olmasının beklendiğini ifade etti. 2026 yılında da mali disiplinin sürdürüleceğini vurguladı.

“Enflasyon Temel Meselemiz”

Enflasyonla mücadelenin hükümetin en öncelikli gündem maddesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“2024 Mayıs ayında enflasyon yüzde 75,5 seviyesindeydi. Zirveden sonra 44,6 puanlık bir düşüş yaşandı. Şubat ayında yüzde 30’un altında bir enflasyon göreceğiz. 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 30,9. 2026’da ise enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmeyi hedefliyoruz.”

2026 Reform Yılı Olacak

Enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesinin önemine dikkat çeken Yılmaz, piyasa aktörleri ile reel sektör beklentileri arasındaki farkın kapanması gerektiğini söyledi. 2026 yılının reform yılı ilan edildiğini hatırlatan Yılmaz, maliye ve para politikalarının yanı sıra yapısal reformların da güçlü biçimde hayata geçirileceğini ifade etti.

Esnaf, Çiftçi ve İhracatçıya Selektif Kredi Desteği Sürecek

Selektif kredi politikalarına da değinen Yılmaz, esnaf, çiftçi ve ihracatçılara yönelik kredi desteklerinin devam edeceğini belirterek, özel kredi mekanizmalarıyla stratejik sektörlerin desteklenmeyi sürdüreceğini söyledi.