Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayatı olumsuz etkilerken, yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle öğrencilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Hakkari’de Tüm Okullar 1 Gün Tatil

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada; yoğun kar yağışı, çığ riski, kuvvetli rüzgar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca:

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) hizmetlerine de ara verildiği,

Bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı belirtildi.

Muş’ta Eğitime Kar Engeli

Muş Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun ve kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ riski nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Elazığ’da Okullar Tatil, Kamu Personeline İdari İzin

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, 9 Ocak Cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle:

Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği,

Malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ayrıca anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan çalışanlar ile engelli çocuğu olan personelden birinin de idari izinli olacağı belirtildi.

Bingöl Karlıova’da Eğitime 1 Gün Ara

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı açıklamasında, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Malatya’da Kar Tatili Kararı

Malatya’da da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.