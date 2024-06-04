İspanya'da 30 Mayıs tarihinde başlayan ve 07 Hazirana kadar devam edecek Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasında Orduya Altın Madalya geldi.

Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl'den oluşan 10 metre havalı tabanca karışık çiftlerde Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar ikilisi birinciliği elde ederek altın madalyayı Ordu’ya ve Türkiye’ ye kazandırdı.

Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl’den oluşan para atıcılık milli takımımız İspanya'nın Granada kentinde tarih yazdı. Sporcularımız P1 10 m Havalı Tabanca Erkekler Bireysel skorlar toplamında 1688 puanla takım olarak altın madalya sahibi oldular.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak “ Avrupa Şampiyonuyuz! Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl'den oluşan 10 metre havalı tabanca karışık milli takımımızı kutluyorum. ”dedi.