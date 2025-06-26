Yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle bataryalarda şişme, cihazın ısınması ve şarj entegrelerinin bozulması gibi problemler sıkça yaşanıyor. Uzmanlara göre, şarj dolduktan sonra cihazın prizden çekilmemesi bataryanın ömrünü kısaltıyor ve cihaz performansını düşürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan telefon tamircileri, sahte bataryaların kısa sürede şişebildiğini ve telefonların genel ömrünü kısaltarak verimi düşürdüğünü belirtiyor. Orijinal bataryaların her zaman bulunamayabileceğini ifade eden uzmanlar, kaliteli yan sanayi ürünlerin tercih edildiğini ve bu ürünlerin kullanıcıya açıkça belirtildiğini söylüyor.

Ayrıca vatandaşlara, telefonlarını batarya değişimi için verdiklerinde güvenilir teknik servis ya da esnaf tamircilerle çalışmaları öneriliyor. Teknik servislerde bazı işlemler uzun sürebilirken, yerel tamirciler daha kısa sürede çözüm sunabiliyor.

Uzmanlar, yaz döneminde cep telefonlarının doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması, şarj esnasında ısınan cihazların prizde fazla tutulmaması ve şarj tamamlandığında fişten çekilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu basit önlemlerle hem bataryanın hem de cihazın ömrü uzatılabiliyor.