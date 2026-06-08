Kampanya döneminin başından bu yana üreticilerden yaklaşık 149 bin ton yaş çay alımı gerçekleştiren kurum, mevcut stok miktarının 18 bin tona ulaştığını bildirdi. Günlük işleme kapasitesi 9 bin 250 ton olan ÇAYKUR, sürdürülebilir bir alım süreci için kapasitesinin oldukça üzerinde bir üretim temposuyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyor.

Stoklardaki birikmeyi eritmek ve alım süreçlerini daha sağlıklı yürütmek adına 9 Haziran 2026 Salı günü yaş çay alımı yapılmayacak. İlk olarak 4 Haziran tarihinde alımlara ara veren ve ardından süreci yeniden başlatan genel müdürlük, zaman zaman bu tarz planlı molaların verilmesinin zorunlu hale geldiğini aktardı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, fabrikalardaki yoğunluğun hafifletilmesinin ardından üreticilerin bahçelerinde kalan çayların tamamının her şart ve koşulda alınmaya devam edileceği ve alım sürecinin kesintisiz bir şekilde tamamlanacağı vurgulandı.