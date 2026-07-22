Dünyada yalnızca Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı yedi mahallede yetiştirilen yediveren inciri, kendine has aroması, iri yapısı ve yıl içinde birden fazla kez ürün vermesiyle dikkat çekiyor. Haziran ayında başlayan ilk hasat döneminin tamamlanmasına sayılı günler kalırken, üreticiler ağustos ortasında başlayacak ikinci hasat için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ürün azaldı, fiyat yeniden yükseldi

Yaklaşık bin dönümlük alanda üretilen ve yıllık 10 bin tonluk üretim kapasitesine sahip yediveren inciri, sezonun ilk günlerinde kilogramı 300-350 liradan alıcı buldu. Hasadın yoğunlaşmasıyla fiyatlar 50 liraya kadar gerilerken, bahçelerde ürün miktarının azalması ve talebin devam etmesiyle birlikte fiyatlar yeniden 200-250 lira bandına çıktı.

Üreticiler, sabahın erken saatlerinde topladıkları incirleri en geç saat 09.00'a kadar Turgutlu Sebze ve Meyve Hali'ne ulaştırarak satışa sunuyor.

Turizm bölgeleri ve büyükşehirlerden yoğun talep

Turgutlu'nun Avşar, Dalbahçe, Kurudere, Yayla, Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır ve Osmancık mahallelerinde yetiştirilen yediveren inciri, yalnızca iç pazarda değil yurt dışında da ilgi görüyor. Özellikle yaz sezonunun etkisiyle Bodrum, Muğla, Didim, Aydın, Antalya ve Burhaniye gibi turizm merkezlerinden yoğun sipariş gelirken, İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline sevkiyat yapılıyor.

"Talebe yetişmekte zorlanıyoruz"

Yediveren inciri üreticisi Salim Çetin, ilk hasat döneminin sonuna geldiklerini belirterek ürünün turfanda olması nedeniyle büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bu yıl yağışlar nedeniyle hasadın normalden biraz geç başladığını ifade eden Çetin, ilk ürünün yalnızca taze tüketildiğini, ağustos ayında başlayacak ikinci hasatta ise incirin kurutmalık ve reçellik olarak da değerlendirileceğini dile getirdi.

Çetin, bu yıl rekoltenin beklentilerin altında kalmasına rağmen talebin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, ürün miktarının azalmasıyla fiyatların yeniden yükseldiğini ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen siparişlere yetişmekte zorlandıklarını kaydetti.

İkinci hasat ağustos ortasında başlayacak

İlk hasadın birkaç gün içinde tamamlanmasının ardından üreticiler yaklaşık 20 günlük bir aranın ardından ikinci hasat dönemine geçecek. Turgutlu'nun dünyaca bilinen yediveren incirinin, ikinci hasatta da hem taze tüketim hem de kurutmalık ve reçellik üretiminde değerlendirilmesi bekleniyor. Bu durumun, bölge ekonomisine katkısını yıl boyunca sürdürmesi öngörülüyor.