Büyük Rekabet Yaşandı

İhale, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplamda beş katılımcının kapalı teklif sunduğu ihale süreci çekismeli geçti.

İhaleye Katılan Firmalar:

Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu

DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi Şehrin güvenliğinden sorumlu kadın komutanlara güven tam!

Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi

Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi

Kapalı zarf usulü ile başlayan ihalenin ilk turunda en yüksek teklif 13 milyar 50 milyon lira olarak belirlendi. Ardından elemeli turda en düşük teklifi veren DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi elendi.

Açık Artırmada Kıyasiya Yarış

Elemeli turun ardından başlayan açık artırma 17 tur boyunca devam etti. İhalenin ilerleyen aşamalarında Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi ve Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu sırasıyla yarıştan çekildi. Sonunda, Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi, 20 milyar lira teklif vererek ihaleyi kazanan taraf oldu.

İstihdam ve Ödeme Koşulları Belirlendi

Özelleştirme İdaresi, ihaleye istihdam koşulu ekledi. Yeni işletmeci, santralde beş yıl boyunca asgari 2 bin 50 kişi çalıştırmak zorunda olacak.

İhale peşin fiyat esasına göre yapıldı ve vadeli ödeme seçeneği de sunuldu. Vadeli ödeme yapmayı tercih eden yatırımcılar, ihale bedelinin yüzde 20'sini peşin ödemek şartıyla 72 aya kadar taksitlendirme imkanına sahip olacak. Vadeye bırakılan tutar için ise TÜFE ve ÜFE ortalamalarına dayalı vade farkı uygulanacak.

Elektrik Alım Garantisi Yok

İhalede devletten herhangi bir elektrik alım garantisi verilmedi. Yani Akçadağ İnşaat, santralde üretilecek elektriği serbest piyasa şartlarında değerlendirecek.

Bu özelleştirme ile birlikte Çayırhan Termik Santrali ve maden sahaları yeni bir yönetim altına girerken, bölgedeki istihdam ve enerji üretimi açısından yeni bir dönem başlamış oldu.