"Bahçeler kimyasallarla yıkanıyor, hayvanlar bile kaçıyor"

Alim, üreticilerin daha fazla verim alma amacıyla kimyasal gübre kullanımını abarttığını belirterek, “Kimyasal gübrede diyoruz ki dekarına 50-60, en fazla 70 kilo vermemiz lazım. Ama büyüklerimiz ‘Sen bilmiyorsun, 200-300 kilo verirsen daha çok çay alırsın’ mantığıyla bahçelerimizi adeta kimyasallarla yıkıyoruz. Her taraf gübreye bulanıyor. Hayvanlar bile bu yüzden çay bahçelerinden kaçıyor,” sözleriyle durumu özetledi. Toprağın bu yoğun kimyasal yükü kaldıramadığını belirten Alim, toprak kalitesinin giderek düştüğüne dikkat çekti.

"Motorla yapılan hasat rekolteyi düşürüyor"

Hasat yöntemlerinde de ciddi hatalar yapıldığını belirten Genel Müdür, çay motorlarının bilinçsiz kullanımının hem kaliteyi hem de rekolteyi düşürdüğünü ifade etti. “Çaylıklar yeşil tabakasını kaybediyor. Bu tabaka olmadığında yeni sürgün gelmesi zorlaşıyor. Motorla derin kesim çayın geleceğini tehdit ediyor,” dedi.

"Üretici acele ediyor, çayın değeri düşüyor"

Alim, üreticilerin çayını bir an önce satma telaşına kapıldığını belirterek bu durumun hem kalite kaybına hem de sürecin gereksiz yere sıkışmasına neden olduğunu ifade etti. “Yarım gün çalışarak, dinlenerek toplasak çayın değeri düşmez. Hem kamu, hem özel sektör, hem de üretici rahat eder” dedi.

Birinci sürgün bitiyor: 200 bin tonu geçebilir

16 Mayıs’ta başlayan kampanyada şimdiye kadar 188 bin 500 ton çay alındığını belirten Alim, önümüzdeki günlerde bu rakamın 200 bin tonu geçmesini beklediklerini söyledi. Ancak bu yılın satış performansı, geçen yılın gerisinde kaldı. “Şu ana kadar 35 bin ton satış yaptık. Geçen seneye göre gerideyiz, bu da piyasanın seyrinden kaynaklanıyor” dedi.

"Sadece gübre değil, toprak havalandırması da şart"

ÇAYKUR’un iki yıldır sürdürdüğü toprak analiz çalışmaları kapsamında, Artvin, Rize ve Trabzon bölgelerinde toprağın mevcut durumu ve ihtiyaç duyduğu maddelerin belirlendiğini açıklayan Alim, “Sadece gübre değil, toprak havalandırması da çok önemli. pH oranı 2-7 olan alanlar var, bu bölgelerde tarım kireci kullanılmalı. Ama bu kirecin de yüzeyden atılması değil, toprağa karıştırılması gerekiyor. İşte burada asıl sorun başlıyor. ‘Bahçeyi kim kazacak?’ sorusuna hâlâ cevap bulamıyoruz” dedi.

“Zararın neresinden dönsek kâr”

Genel Müdür Alim, üreticilere her platformda uyarılarda bulunduklarını ve toprağın giderek yorgunlaştığını belirterek, “Hiçbir şey yapamasak bile sadece toprağı havalandırmak bile büyük katkı sağlar. Organik gübre ya da dengeli kimyasal kullanımını üreticilerimize anlatmaya devam edeceğiz. Zararın neresinden dönsek kârdır,” diyerek sözlerini noktaladı.