Yeni fiyat düzenlemesinin, 2026 yaş çay sezonu öncesinde hayata geçirilmesi dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre güncellenen fiyat listeleri toptancı bayiler ve distribütörlere gönderilmeye başlanırken, zamlı tarifeler 8 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi. Artışın tüm kuru çay çeşitlerini kapsadığı ifade ediliyor.

Türkiye’de neredeyse her evde tüketilen ve kahvaltıdan akşam saatlerine kadar sofraların vazgeçilmezi olan çay, bu zamla birlikte bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşlar özellikle son dönemde art arda gelen fiyat güncellemelerinin ardından temel tüketim ürünlerindeki maliyet artışlarını yakından takip ediyor.

Sektör temsilcileri, fiyat artışında üretim maliyetleri, enerji giderleri ve lojistik harcamalardaki yükselişin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Yeni sezona kısa süre kala yapılan bu zam, hem tüketici tarafında hem de perakende satış noktalarında fiyatların yeniden şekillenmesine neden olacak.

Öte yandan uzmanlar, önümüzdeki süreçte tarımsal üretim maliyetleri ve piyasa koşullarına bağlı olarak benzer fiyat güncellemelerinin devam edebileceğini belirtiyor.