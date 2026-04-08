Bu gelişmelerin etkisiyle hem ons altın hem de yurt içi piyasalarda gram altın yükseliş trendine girdi.

Günün ilk saatlerinde spot gram altın 6.961 TL seviyesine kadar çıkarak son üç haftanın en yüksek düzeyini gördü. Fiziki piyasada ise 7.085 TL seviyesi test edildi.

Yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ederken, 8 Nisan 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.872,90 TL

Çeyrek altın: 11.833,00 TL

Yarım altın: 23.561,00 TL

Tam altın: 43.740,69 TL

Cumhuriyet altını: 46.912,00 TL

Gremse altın: 109.687,16 TL

Ons altın: 4.798,82 dolar

Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizliklerin sürmesi halinde altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikaları, altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.