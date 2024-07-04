Birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın'ın Kuşadası ilçesi son yıllarda caretta carettalara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Her geçen gün ilçe sahillerinde artan caretta caretta yuvaları, doğaseverleri mutlu ederken son olarak Kuşadası'nda 3 ayrı noktaya gelen iribaş deniz kaplumbağaları yumurtalarını bıraktı. Carettaları fark eden vatandaşlar durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine bölgelere gelerek incelemelerde bulunan EKODOSD Başkanı Sürücü, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte yuva alanlarını tel kafeslerle koruma altına aldı.



Yaşanan olaya en çok çocukların sevindiğini ve gönüllü nöbet tutacaklarını söylediklerini belirten Sürücü; "Aydın bölgesi Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanı dışında olmasına rağmen 2011 yılından bu yana Kuşadası'na hemen her yıl caretta carettalar (İribaş Deniz Kaplumbağası) sahil sitelerinin kumsallarına yuva yaparak yumurtalarını bırakmaktadır. Bu yıl Kuşadası sahil sitelerinden Evim Tatil Sitesi, Özçelik Sitesi ve Sevgi Plajındaki Ayyıldız kafenin yanına yuvalarını yaparak, yumurtalarını bıraktılar. Yuva alanları Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte tel kafeslerle koruma altına alındı. Bir müjdeli haber de komşu ilçe Efes Selçuk'tan geldi. İlk kez Efes Selçuk Pamucak kumsallarına yuva yapan caretta carettanın yuva alanı tel kafeslerle çevrilip koruma altına alındı. Kumsalda bulunan vatandaşlara deniz kaplumbağalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı, posterler asıldı ve tanıtım tabelası dikildi. Carettaların yuva yapmasına çok sevinen vatandaşlar yıllardır böyle bir şeye şahit olmadıklarını belirterek, kumsalların ve denizin temiz tutulması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söylediler. Özellikle çocuklar yavruların çıkışlarını izlemeyi çok istediklerini, gönüllü nöbet tutacaklarını belirttiler. Caretta carettalar gece kumsala çıktığında görerek haber veren duyarlı vatandaşlara çok teşekkür ederiz. Kuşadası'ndan Milli Parka kadar uzanan kumsalda gecenin herhangi bir saatinde dişi carettalar yuva yapmak için karaya çıkarlar. Kaplumbağa kumsala çıktığında yanına gidilmemeli, ışık tutulmamalı, hayvanın yuva yapmasına ve rahat bir şekilde yumurtalarını bırakmasına izin verilmeli, uzaktan izleme yaparak carettanın bulunduğu yerle ilgili hemen bilgi verilmelidir" dedi.