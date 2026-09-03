Çankırı'da 8 ülke ve 25 kulübün katılımıyla düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası'nda 48 kilogram Süper Minikler kategorisinde bronz madalya kazanan Kırklarelili Elif Çetin, Türkiye ve Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Ali Çatak, öğrencisi Elif Çetin'in elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecek yıl Minikler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk ve ardından Balkan Şampiyonası'nda derece hedeflediklerini söyledi.

6 yıldır judo yapan 11 yaşındaki Elif Çetin ise başarısında antrenörü ve ailesinin desteğinin büyük söyleyerek, ilerleyen süreçte milli takıma girip dünya ve olimpiyat şampiyonalarında derece elde etmek istediğini ifade etti.

Ali Çatak: 'Hedefimiz Türkiye şampiyonu olması'

Elif'i seneye yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası'na hazırladığını söyleyen Antrenör Ali Çatak, çalışmaların sonuçlarını aldıklarını Vurguladı. Çatak, 'Geçen hafta Çankırı'da 8 ülke, 25 kulübün katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Judo Turnuvası'nda Elif sporcumuz 3. olarak ilimize güzel bir şekilde temsil etmiştir. Güzel bir başarı. Bunun beraberinde diğer öğrencilerimiz de güzel mücadele etti. Diğer öğrencilerimiz madalya alamadı ama istenilen çalışmanın sonuçlarını, verimliliğini almış bulunmaktayız. Hedefimiz seneye yapılacak olan Minikler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olması ve miniklerde yapılacak olan Balkan Şampiyonası'na en iyi şekilde ilimizi ve ülkemizi temsil etmesi' dedi.

Elif Çetin: 'Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında derece yapmayı planlıyorum'

En büyük hayali ve hedefinin olimpiyatlar, ve Dünya Judo Şampiyonası olduğunu belirten Elif Çetin, 'Judo'ya 5 yaşında başladım ve 6 yıldır devam ediyorum. Bir sürü maça katıldım. Güzel başarılar elde ettim. Bunların çoğu Ali Hoca sayesinde oldu. Geçen hafta yapılan Çankırı müsabakasında 3. oldum. Bu benim için ve Ali Hocam için bir gururdu. Bu yola gelmemi sağlayan tek kişi ailem ve Ali Hoca oldu. İlerdeki hedeflerim seneye Minikler Türkiye Şampiyonası'nda derece yapıp, Balkan Şampiyonası'na gidebilmek. Orada derece yaptıktan sonra milli takıma girip olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında derece yapmayı planlıyorum' ifadelerini kullandı.

'Kaybettikçe kazanmaya başlarsınız'

Judo sporuna nasıl başladığını anlatan Çetin, yenilmenin dahi bir başarı olduğunu söyleyerek, 'Bir gün ailecek televizyon izliyorduk. Babam bana dedi ki; 'Bu sporu yapmak ister misin?'. Ben de 'Olur' dedim. Ali hocayla tanıştık. Ali hocayı da o günden beri çok seviyorum. Bana çok yardımcı oluyor. O günden beri birlikte bu yola girdik ve bu yolun devamını getireceğim. Kendinize güvenin, bazen yenilebilirsiniz ama yenilmek de bir başarıdır. Eksiklerinizi görürsünüz, kaybettikçe kazanmaya başlarsınız' şeklinde konuştu.