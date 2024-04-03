Doğrudan konuya gireceğim. ‘Hiç yönetici çalışana çelme takar mı?’ diye düşünmeyin. Bilerek veya bilmeyerek “çelme” yaygın.

Yaygın olmasaydı her halde çalışan insan kaynağı memnun mutlu, inovatif olurdu. Ne dersiniz? Yönetici çalışana nasıl çelme takar?

1- Çalışanın bir huyunu sevmez, bireysel sebeplerle engel olur.

2- Yönetici kendini geliştirmediğinde gelişim gösteren çalışanını tehdit olarak görür.

3- Yönetici koltuğa oturmuştur ama yönetim kabiliyeti yoktur. Dolayısıyla onu o koltuğa oturtanın da kabiliyeti yoktur, çelmeyi normal görür.

4- Psikolojik olarak bir problemi vardır, insanlara kötülük yapmaktan hele gücünü yetirebileceği insanlara kötülük yapmaktan zevk alıyordur.

5-Yönetici için mobbing uygulamak normal bir davranıştır. Hatta yaptığının mobbing olduğunun farkında değildir. (Bu onu masum göstermez.)

6- Yönetici kendi kabiliyetsizliği ile altındaki kişilerin birbirine mobbing uygulaması kolaylaşır, yaygınlaşır, normalleşir. Herkes birbirine çelme takar hale gelir.

7-Yönetici bir birimden diğerine gelince “buldumcuk “ olmuştur. Hem şımarıklık hem iş bilmezlik çalışana fena çelme taktırır.

8- Yönetici iş bilmez bir durumdadır, kim ne söylerse inanıyordur. Çevresinde menfaat avcısı bir grup yöneticiyi yönetmeye başlar. Menfaatçiler faydalanırken diğerleri çelmeye maruz kalır.

9- “Her şeyi en iyi ben bilirim” yöneticileridirler.

Bilerek veya bilmeyerek takılan çelmelerle ayakta durmakta zorlanan çalışanların verimliliği, motivasyonu, çalışma isteği, kurumsal aidiyeti insan kaynaklarına problem olarak yansır. İnsan kaynakları birimi durumun farkındadır veya değildir, yöneticiye söyleyebilir veya söyleyemez, kurumsal iletişim departmanı çalışanları kaynaştırmak için bir toplantı düzenler. Yönetici burada kelimeleriyle çalışana değer vermediğini gösterir. Bir çuval incir daha heba olur.

Peki ne yapalım?

Değerli yöneticiler bir düşünün insanların hayatında nasıl iz bırakıp nasıl anılmak istiyorsunuz? Emekli olduğunuzda veya o kurumdan ayrıldığınızda kaç kişi size selam verecek veya sizi görünce yolunu değiştirecek. Biliyorum Öyle selam verilmesini, iyi anılmasını filan siz umursamıyorsunuz.

Öyleyse eziyete devam, verimsizlik, mobbing, motivasyonsuzluk, şikâyet, vs. devam. Bari arada bir aynaya bir bakın. Neden mi, eh onu da biraz düşünün artık.

Anlarsınız. Size hakkını helal etmeyenlerin gazabına uğramanın nasıl olabileceğini de düşününüz.

Bu dünya kimseye kalmıyor biliyor musunuz?

Bu kadar insanı mutsuz olmasını sağlamak yerine tersine davransanız kazan – kazan olsa bir de bu senaryoyu düşününüz.

Bazı çalışanlarınız için tren kaçtı, zaman geçti yaptığınız kötülükler hayatlarını etkiledi, iz bıraktı. Telafisi olmayabilir. Sözün özü; Kötü yönetici insanı hayatından bezdirir. Siz hangisisiniz?