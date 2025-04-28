Mikail Düzenli’nin Liderlik Dönemi

Sivas/Zara doğumlu olan Mikail Düzenli, iş dünyasında uzun yıllardır önemli bir rol üstleniyor. Derneğin büyümesine ve etkisini artırmasına katkı sağlayan Düzenli, yeniden başkanlık görevine seçildikten sonra, derneği ulusal ve uluslararası alanda daha da güçlendirecek projeler üzerinde çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Seçim sonrası yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güvenin, üstleneceği sorumluluğu artırdığını belirten Düzenli, "ÇAĞSİAD ailesinin güvenine layık olmak için daha çok çalışacağız" dedi.

Yeni Dönemde Beklenen Projeler

Genel kurul sonrası, Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’a özel açıklamalarda bulunan Mikail Düzenli, önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri projelere dair önemli mesajlar verdi. Öncelikle, girişimcilik ekosisteminin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Düzenli, genç iş insanlarının gelişimini destekleyecek eğitim ve mentorluk programlarının başlatılacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Düzenli, derneğin uluslararası alanda daha fazla iş birliği yaparak Türk iş dünyasına yeni kapılar açmayı hedeflediklerini söyledi.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş, Çağdaş İş İnsanları Derneği (ÇAĞSİAD) 9. Olağan Genel Kurulu'nu yakından takip etti. Kongre süresince önemli gelişmeleri yerinde gözlemleyen Karabaş, etkinlik sonrası Mikail Düzenli ile özel bir röportaj gerçekleştirerek derneğin geleceğe dair projeleri hakkında bilgi aldı.

Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Başkan Düzenli, derneğin gelecekteki projelerinde dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinin önemli bir yer tutacağını belirtti. Çağdaş iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak, ÇAĞSİAD’ın sadece iş dünyasına değil, topluma da değer katmayı sürdüreceğini ifade etti. Bu doğrultuda, dijital dönüşüm sürecine adapte olmak ve çevresel sorumluluk bilinciyle hareket etmek, derneğin temel hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Düzenli, "ÇAĞSİAD olarak sadece üyelerimize değil, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkı sunacak projelere odaklanacağız" dedi.

Uluslararası Bağlantılar ve Girişimcilik Ekosistemi

Mikail Düzenli, ÇAĞSİAD’ın yeni dönemde özellikle genç girişimcilere fırsatlar sunacak projeler geliştireceğini açıkladı. Bu projelerle, gençlerin iş dünyasına katılımını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Düzenli, ayrıca uluslararası iş dünyasıyla daha güçlü bağlantılar kurarak Türk iş insanlarının küresel pazarda daha fazla yer edinmesini sağlayacaklarını dile getirdi. Başkan Düzenli, derneğin gücünü birlik ve beraberlikten aldığını ve bu güçle iş dünyasına katkı sağlama sorumluluğunun farkında olduklarını vurguladı.

Gelecek Vizyonu: Eğitim ve Destek Programları

Yeni dönemin en önemli hedeflerinden biri olarak, genç girişimcilere yönelik eğitim ve destek programları başlatmak öne çıkıyor. Mikail Düzenli, bu programlarla genç iş insanlarının hem teorik hem de pratik bilgiyle donatılacağını ve böylece Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin güçlendirileceğini ifade etti. Ayrıca, derneğin Türk iş dünyasını uluslararası düzeyde daha fazla tanıtmayı amaçladığını belirterek, ÇAĞSİAD’ın uluslararası organizasyonlarla iş birliğini artıracağına dair güçlü mesajlar verdi.

Mikail Düzenli'nin yeniden seçilmesi, derneğin geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Derneğin ulusal ve uluslararası alandaki etkinliğini artırmaya yönelik projeler, girişimciliği teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınma için yapılacak yatırımlar, ÇAĞSİAD’ın önümüzdeki dönemde iş dünyasına katacağı değeri artıracak. Mikail Düzenli'nin liderliğinde, ÇAĞSİAD’ın gelecekteki projeleri, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve Türk iş dünyasını global çapta daha güçlü hale getirmek için önemli bir adım olacaktır.