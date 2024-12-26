Yeni Üretim Bantları ile Kapasite Artışı

Yaklaşık yarım asırlık sanayi geçmişine sahip olan Çağdaş Cam, halka arz sürecindeki başarısının ardından, Manisa OSB ve Aydın Kuyucak’taki tesislerinde kapasite artıracak yatırımları için düğmeye bastı.

Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, yatırımlara ilişkin şunları söyledi:

Manisa OSB : Şirket, Avrupa’da nadir bulunan 2 mm solar cam işleme kapasitesini %40 artıracak bir üretim bandı yatırımı yapıyor. Bu üretim bandı, özellikle Bifacial panellerde kullanılan ince camlar için yüksek teknolojiyle donatılacak.

: Şirket, Avrupa’da nadir bulunan 2 mm solar cam işleme kapasitesini %40 artıracak bir üretim bandı yatırımı yapıyor. Bu üretim bandı, özellikle Bifacial panellerde kullanılan ince camlar için yüksek teknolojiyle donatılacak. Aydın Kuyucak: Beyaz eşya grubu camlar üzerine odaklanan tesis, yalıtımlı ve kaplamalı cam üretim kapasitesini %60 artıracak yeni bir üretim bandına kavuşacak. Yeni bant, enerji tasarruflu ve çok katmanlı cam tiplerine uygun olarak tasarlandı.

Uluslararası Büyüme ve İhracat Hedefleri

Yatırımların tamamlanmasıyla uluslararası pazarlarda büyüme hedeflediklerini belirten Pirinç, “Verimliliğimizi artıracak bu yatırımlarımız sayesinde ihracatta ciromuzun önemli ölçüde artmasını bekliyoruz” dedi.

203 Milyon TL’lik Sipariş Aldı

Çağdaş Cam, enerji camları alanında yurt içi ve yurt dışından aldığı siparişlerle büyümeye devam ediyor. Şirket, Smart Güneş Teknolojileri’nden 203 milyon TL değerinde solar panel camı siparişi aldı. Siparişlerin teslimatının 2025’in ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.

Global Liderlik Yolunda Adımlar

Yeni yatırımlarla verimliliğini ve üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Çağdaş Cam, özellikle enerji camları ve beyaz eşya camları alanında global liderler arasında yer almayı hedefliyor. Bu yatırımların devreye girmesiyle, şirketin global tedarik zincirindeki rolünü daha da güçlendirmesi bekleniyor.