7 koltuklu elektrikli E-SUV modeli BYD TANG, geniş iç hacmi, premium özellikleri ve gelişmiş elektrikli araç teknolojileriyle öne çıkıyor. TANG, BYD’nin Türkiye’deki elektrikli araç sektöründeki öncü konumunu daha da pekiştirecek.

Şık tasarım ve BYD’nin üstün teknolojisi bir arada

BYD’nin 'Ejderha Yüzü' tasarım diline sahip olan TANG, estetik detayları ve çarpıcı hatlarıyla dikkat çekerken, üstün teknolojisi ve ferah iç mekanıyla da öne çıkıyor. BYD Akıllı Kokpit Sistemi, bilgi-eğlence deneyimini bir üst seviyeye taşırken, aracın teknolojik özelliklerini ön plana çıkarıyor. 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Qualcomm’un en teknolojik cep telefonlarında da kullanılan Snapdragon SA8155 çip seti ile aracınızı mobil teknoloji merkezi haline getiriyor.

Elektrikli, hafızalı ve masaj fonksiyonlu ön koltukları, üç sıra oturma düzeni, arka koltuklar yatırıldığında 1.655 litreye ulaşan bagaj kapasitesi ve her detayında kalitesini hissettiren premium özellikleri ile BYD TANG, konforu ve işlevselliği bir arada sunuyor. Açılabilir panoramik tavan ise yolculuklara keyif katmayı hedefliyor.

Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için “akıllı” bir seçim

BYD TANG, 7 koltuklu ferah iç tasarımı, gelişmiş elektrikli motor teknolojisi ve çevreye duyarlı yapısıyla hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için ideal bir SUV olarak öne çıkıyor. 108.8 kWsa kapasiteli devrim niteliğindeki Blade Batarya teknolojisiyle donatılan araç, 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sunuyor.

TANG, çift elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 380 kW (517 HP) gücüyle üstün teknolojiyi benzersiz bir sürüş deneyimiyle birlikte sunuyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için 'akıllı' bir seçenek olan TANG, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4.9 saniyede tamamlıyor. DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü, farklı sürüş modları sayesinde performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Yol koşullarını analiz eden sistem, süspansiyon sertliğini otomatik ayarlayarak her zeminde maksimum konfor ve denge sağlıyor. Virajlarda aracın yol tutuşunu artırırken, ani manevralarda stabilite sunarak sürüş güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, titreşimleri minimize eden yapısıyla uzun yolculuklarda bile konforu ön planda tutuyor.

Lityum demir fosfattan (LFP) oluşan bir kimyaya sahip olan Blade Batarya, geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik ve dayanıklılık seviyeleri sunuyor. Çivi ile Delme Testi’ni başarıyla geçerek sektördeki en güvenli bataryalardan biri olduğunu kanıtlayan bu teknoloji, yüksek dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

BYD TANG modelinde kullanılan Blade Batarya, hızlı şarj özelliğiyle yalnızca 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e dolarak hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda sürücülere maksimum güvenilirlik sunuyor.

Bunun yanı sıra, TANG her BYD modelinde olduğu gibi güvenlikte de üstün bir performans sergiliyor. Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan araç hem sürücü hem de yolcular için maksimum güvenlik sağlıyor.

Tam elektrikli E-SUV modeli BYD TANG, Mart ayından itibaren Türkiye’deki BYD showroomlarında yerini alacak.