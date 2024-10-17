1980 yılında İstanbul’da doğan Tilbe Polat, eğitim hayatına Üsküdar Amerikan Lisesi’nde başladı. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri’nde Çift Anadal programını başarıyla tamamlayan Polat, sektöre 2005 yılında Doğuş Otomotiv ile adım attı.

Gruba ait birçok farklı markada üst düzey görevlerde bulunan Polat, Temmuz 2018’den itibaren Volkswagen Binek Araç Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu. BYD Türkiye ekibine katılan Polat, bu yeni görevinde markanın Türkiye’deki pazarlama faaliyetlerine liderlik edecek.