Başkan Akgün’den Teşekkür ve Plaket Takdimi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, törende yaptığı konuşmada belediyeye verdikleri emeklerden dolayı tüm emekli personele teşekkür ederek, kendilerine yeni yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzur dileğinde bulundu. Başkan Akgün, emekli personele günün anısına plaket takdim ederken, törende duygusal anlar yaşandı.

Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Düzenlenen etkinliğe 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katılım sağladı. Tören, emekli personelin ve katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Büyükçekmece Belediyesi, geçmişte hizmet veren çalışanlarını unutmayarak vefa örneği sergilemeye devam ediyor.