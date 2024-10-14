2024/25 sezonunda Türkiye liglerinde en fazla seyirci çeken takım, sürpriz bir şekilde 3. Lig temsilcisi Bursaspor oldu. Maçlarını ortalama 42 bin taraftar önünde oynayan Bursaspor, Süper Lig’in dev kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u geride bırakarak zirveye yerleşti. Seyirci ortalamaları sıralamasında Galatasaray 40.671, Fenerbahçe 40.331, Beşiktaş 32.093 ve Trabzonspor 26.463 taraftarla Bursaspor’u takip etti.

Alt liglerde yer alan Amed SK (16.972) ve Kocaelispor (12.941) da yüksek seyirci sayılarıyla dikkat çekerken, birçok Süper Lig takımını geride bıraktılar. Süper Lig’de Kayserispor (8.177), Adana Demirspor (7.977) ve Antalyaspor (7.554) gibi takımlar daha düşük seyirci ortalamalarına sahip oldu. İlginç bir şekilde, 7 Süper Lig kulübü ise 5 binin altında kalarak bu listede yer bulamadı.