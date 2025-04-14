Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin destekleriyle organize edilen fuar, sanayi sektörüyle meslek liselileri doğrudan buluşturmayı hedefliyor.

İnsan Kaynağı Sorununa Çözüm Olacak

Fuar hakkında bilgi veren Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, MEİF’25’in Konya sanayisinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağına erişim konusunda kilit bir rol oynayacağını vurguladı.

“Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz fuarımızda 4 bin 332 öğrenci ve mezun, 90 sanayi işletmesiyle toplam 7 bin 549 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin büyük bölümü staj ve istihdama dönüştü,” diyen Büyükeğen, bu yıl da aynı verimlilikte bir organizasyon hedeflediklerini belirtti.

Sanayiye Nitelikli Eleman, Öğrenciye İş ve Staj Fırsatı

"Burada İş Var, Burada İstihdam Var" mottosuyla gerçekleştirilecek olan fuar, sanayiciler ile meslek lisesi öğrencileri arasında adeta bir köprü olacak. Katılımcı firmalar, ihtiyaç duydukları nitelikte iş gücünü doğrudan bulma imkânı elde ederken; öğrenciler ve yeni mezunlar da hem iş hem de staj imkânı yakalayacak.

Fuara katılmak isteyen firmalar ve öğrenciler geleceksende.org.tr adresi üzerinden ön kayıtlarını gerçekleştirebiliyor.

Mustafa Büyükeğen, “Sanayicilerimizle geleceğin çalışanlarını bir araya getireceğimiz bu büyük organizasyona tüm firmalarımızı ve meslek liselilerimizi davet ediyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.