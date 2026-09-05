Aydın'ın Buharkent ilçesinde Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı olan 6. Buharkent Tırmanma Yarışı, bugün gerçekleştirilen 'sermonik start' ile başladı.

Türkiye'nin önemli tırmanma parkurlarından biri haline gelen Buharkent, bu yıl 6. kez otomobil sporları tutkunlarını ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelecek pilotları ağırlayacak. Bu kapsamda ilçede yarış heyecanı başlarken, Buharkent Belediyesi'nin ev sahipliğinde bugün seremonik start verildi. 6. Buharkent Tırmanma Yarışı'nda farklı kategorilerde toplam 12 pilotun ter dökeceği yarışta Kayaburnu-Ericek yolunda oluşturulan parkurda zamana karşı en iyi dereceyi elde etmek için yarışılacak. Yarış otomobilleri ve pilotlar, seremonik startta Buharkentlilerle buluşurken, yarış heyecanı ise 6 Eylül Pazar günü yarın saat 10.00'da Kayaburnu-Ericek yolunda başlayacak. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren pilotlar için saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni gerçekleştirilecek.

Yarış heyecanını birlikte yaşamak için herkesi Buharkent'e davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; 'Kaymakamımız Mehmet Halit Haydaroğlu, ilçe protokolümüz ve hemşehrilerimizle birlikte 6. Buharkent Tırmanma Yarışı'nın seremonik start törenini gerçekleştirdik. Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende yarış araçları ve pilotlarımız hemşehrilerimizle buluştu. Yarın Kayaburnu-Ericek yolunda gerçekleştirilecek yarışlarda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm hemşehrilerimizi yarış heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyorum' dedi.