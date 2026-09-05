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Geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Çorum FK müsabakasında hat-trick yaparak maça damga vuran Dusan, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic, ilk derbi golünü kaydederek ligde iki hafta üst üste gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Fenerbahçe karşısında kaydettiği golle 11'de başladığı ikinci lig maçında da gol sevinci yaşadı.

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