Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun formayı teslim ettiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni transferler de ilk kez bir derbide süre aldı.

Mücadeleye 11'de başlayan Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic'in yanı sıra ikinci yarıda oyuna giren Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı da kariyerlerinde ilk kez sarı-lacivertlilere karşı rakip oldu.