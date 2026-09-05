Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Gonçalves'in penaltı noktasına yerden çevirdiği topa Melih'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
62. dakikada Guram Giorbelidze'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Bahadır'dan sekti. Seken topa ceza sahası içi sol çaprazda Eren Tozlu'nun röveşata vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Yasin Kol, Candaş Elbil, Kerem İlitangil
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Brandon Baiye, Guram Giorbelidze, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 58), Martin Rodriguez (Yakup Kırtay dk. 87), Mustafa Fettahoğlu (Ibrahim Diabate dk. 59), Eren Tozlu (Miguel Cardoso dk. 64)
Yedekler: Erkan Anapa, Matija Orbanic,Festy Ebosele, Gyrano Kerk, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzaza
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Rayyan Baniya (Jean-Luc Dompe dk. 71), Adil Demirbağ, Arthur Masuaku (Rajmund Toth dk. 46), Melih İbrahimoğlu (Emir Bars dk. 86), Marko Jevtovic, Jackson Muleka, Diogo Gonçalves, Ebrima Colley (Deniz Türüç dk. 46), Enis Destan (Mostafa Muhammed dk. 46)
Yedekler: Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Uğurcan Yazgılı, Chidozie Awaziem, Ömer Çobanoğlu
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Eren Tozlu (dk. 17) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Rayyan Baniya, Jackson Muleka, Marko Jevtovic, Adil Demirbağ (Konyaspor), Martin Rodriguez (Erzurumspor FK)