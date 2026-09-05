Pusula Portföy’de 115 milyar TL’lik fon neden 8 milyar TL’nin altına düştü?

Borsa İstanbul’da şirketlerden yoğun pay hareketliliği: Geri alımlar ve satışlar dikkat çekti

ICAO’nun Yeni Veri Tedarikçisi KEYVAN Havacılık Oldu!

Borsa İstanbul’da gong İntetra Teknoloji için çaldı

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler belgeseli ABD’de tartışma başlattı: “Vergilerimiz nereye gidiyor?”

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çobana 150 bin lira maaş veriliyor, yine de üretici aradığını bulamıyor

Üsküdar’da başkanvekili seçimi yapılamadı: Yeni tarih belli oldu

Erdoğan’dan imam hatipli Harp Okulu birincisi için dikkat çeken mesaj

Kayserispor transfer döneminde 18 futbolcu ile anlaştı

62. dakikada Guram Giorbelidze'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Bahadır'dan sekti. Seken topa ceza sahası içi sol çaprazda Eren Tozlu'nun röveşata vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.