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26 yaşındaki oyuncu, en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyerken gol sevinci yaşamıştı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçı 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Rıdvan, bu golle 2 sezon sonra gol atma başarı gösterdi.

Fenerbahçe'de 3 isim ilk kez derbi oynadı

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