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Beşiktaş, ligde gelecek hafta sahasında ligin yeni ekibi Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ligde oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, puanını 9'a yükseltti. Bu sezon ligde Eyüpspor, Çorum FK ve Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başaran Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, tek yenilgisini Corendon Alanyaspor deplasmanında yaşadı.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de puanını 9'a çıkardı.

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