Vatandaşlar ise artan maliyetler nedeniyle “Benzin ve motorin ne kadar oldu?”, “Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.

31 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 62,52 TL

Motorin: 74,87 TL

LPG: 30,49 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 62,38 TL

Motorin: 74,73 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara

Benzin: 63,49 TL

Motorin: 76,00 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir

Benzin: 63,76 TL

Motorin: 76,27 TL

LPG: 30,29 TL

Akaryakıt fiyatlarının, Brent petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak önümüzdeki günlerde de değişkenlik göstermesi bekleniyor.