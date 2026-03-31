Vatandaşlar ise artan maliyetler nedeniyle “Benzin ve motorin ne kadar oldu?”, “Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.
31 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası)
- Benzin: 62,52 TL
- Motorin: 74,87 TL
- LPG: 30,49 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
- Benzin: 62,38 TL
- Motorin: 74,73 TL
- LPG: 29,89 TL
Ankara
- Benzin: 63,49 TL
- Motorin: 76,00 TL
- LPG: 30,37 TL
İzmir
- Benzin: 63,76 TL
- Motorin: 76,27 TL
- LPG: 30,29 TL
Akaryakıt fiyatlarının, Brent petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak önümüzdeki günlerde de değişkenlik göstermesi bekleniyor.