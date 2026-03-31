Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak, erteleme yok
Vatandaşlar ise artan maliyetler nedeniyle “Benzin ve motorin ne kadar oldu?”, “Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.

31 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin: 62,52 TL
  • Motorin: 74,87 TL
  • LPG: 30,49 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

  • Benzin: 62,38 TL
  • Motorin: 74,73 TL
  • LPG: 29,89 TL

Ankara

  • Benzin: 63,49 TL
  • Motorin: 76,00 TL
  • LPG: 30,37 TL

İzmir

  • Benzin: 63,76 TL
  • Motorin: 76,27 TL
  • LPG: 30,29 TL

Akaryakıt fiyatlarının, Brent petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak önümüzdeki günlerde de değişkenlik göstermesi bekleniyor.