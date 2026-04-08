Pek çok filmi dünyayla birlikte aynı anda vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Aksiyondan animasyona, korkudan komediye kadar önemli yapımların vizyonda olacağı 10 Nisan Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.
Yeniden vizyona girecek Açlık Oyunları (The Hunger Games) filminin yanı sıra vizyonun yeni filmlerinden Kutup Kahramanları (Arctic Heroes), Nasıl Katil Olunur (How to Make a Killing), Timur: Bir Fatih'in Yükselişi (Rise of the Last Conqueror), Iron Lung, KUL dilemma, Kopya Kağıdı (Bershama) ve Bitmesin Hikayemiz filmlerinin içerisinde bulunduğu 10 Nisan Cuma vizyon programı Paribu Cineverse’ün mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.
Vizyonun öne çıkanları
- Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth ile Josh Hutcherson’ın başrollerini paylaştığı Açlık Oyunları (The Hunger Games), yeniden vizyonuyla izleyiciyi distopik bir dünyanın acımasız kurallarıyla yeniden buluşturuyor. Her yıl düzenlenen ölümcül bir yarışmaya katılmak zorunda kalan gençlerin hayatta kalma mücadelesi, Katniss Everdeen’ın kardeşinin yerine gönüllü olmasıyla bambaşka bir anlam kazanır.
- Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Kutup Kahramanları (Arctic Heroes), kutupların dondurucu atmosferinde geçen yüksek tempolu bir macerayı konu alıyor. Milyonlarca yıldır buzullar altında saklı kalan bir yavru mamutun ortaya çıkmasıyla başlayan hikâye, onu korumak için harekete geçen iki çocuğun yolculuğuna odaklanır.
- John Patton Ford’un yazıp yönettiği Nasıl Katil Olunur (How to Make a Killing), kara mizah ile gerilimi bir araya getiren sıra dışı bir hikâye sunuyor. Maddi zorluklarla büyüyen Beckett, miras sırasında kendisinden önce gelen aile üyelerini ortadan kaldırmaya karar verdiğinde olaylar kontrolden çıkar. Film, açgözlülük, sınıf farkı ve ahlaki çöküş temalarını sert bir anlatımla ele alıyor.
- Jacob Schwarz’un yönettiği Timur: Bir Fatih'in Yükselişi (Rise of the Last Conqueror), savaşın yıkıcı izleri arasında yükselen bir liderin destansı hikâyesini anlatıyor. Moğol İmparatorluğu’nun çözülme sürecinde kaderiyle yüzleşmek zorunda kalan Timur, hem kendi içindeki çatışmalarla hem de dış dünyadaki güç dengeleriyle mücadele eder.
- Senaristliğini ve yönetmenliğini Mark Fischbach’ın üstlendiği Iron Lung, kıyamet sonrası bir evrende geçen klostrofobik bir korku deneyimi sunuyor. İnsanlığın kaynaklarının tükendiği bir gelecekte, mahkûm bir pilot kanla kaplı okyanuslarla çevrili ıssız bir ayda eski bir denizaltıyla keşfe gönderilir. Kapalı bir alanın içinde ilerleyen bu yolculuk, bilinmeyenin yarattığı gerilimle giderek daha karanlık bir hâl alır.
- Mehmet Emin Yıldırım’ın yazıp yönettiği KUL dilemma, bastırılmış duyguların ve geçmişle yüzleşmenin merkezinde duran bir geceyi konu alıyor. Yıllardır uzak kaldığı çocukluk arkadaşıyla karşılaşan Yiğit, kendini geçmişin hesaplaşmalarının ortasında bulur. Gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan sırlar, karakterleri geri dönüşü olmayan bir yüzleşmeye sürükler.
- Khaled Diab’ın yönettiği Kopya Kağıdı (Bershama), bir sınav sırasında yaşanan beklenmedik bir ölümün ardından gelişen absürt olayları mizahi bir dille anlatıyor. Gözetmen öğretmenin aniden hayatını kaybetmesiyle öğrenciler, durumu gizleyerek sınavı kurtarmaya çalışır. Bu süreçte gelişen olaylar, kaotik ve eğlenceli bir zincirleme reaksiyona dönüşür.