Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, Suriye’nin ardından Suudi Arabistan transit yolunun da tam kapasiteyle açılacağını duyurmasıyla Orta Doğu ticaretinde yeni bir dönem başlıyor. Bölgede 50 milyar dolarlık dış ticaret hacmi bulunurken, yaşanan jeopolitik gerilimler ihracatçıyı alternatif güzergah arayışına itiyor. Eyüp Lojistik; güçlü filosu, deneyimli kadrosu ve Anadolu’daki geniş depo altyapısıyla bu süreçte ihracatçının en büyük çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

“İhracatçımızın yeni dönemdeki en güçlü çözüm ortağıyız”

Yeni döneme ilişkin hazırlıkları değerlendiren Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, şu değerlendirmede bulundu: “Suriye ve Irak hatlarında hızlı çözümlerimizle elde ettiğimiz güveni, şimdi 10 yıl sonra yeniden açılan Suudi Arabistan koridoruna taşıyoruz. Gaziantep’teki güçlü depo altyapımız ve uzman kadromuzla bu tarihi açılışa tam anlamıyla hazırız. 15 günlük transit vize kolaylığı ile birleşen operasyonel gücümüz sayesinde, ihracatçımızı Körfez pazarıyla en hızlı ve en güvenli şekilde buluşturacağız. Türkiye’nin bu yeni ticaret yolunda çözümün adresi biz olacağız.”

3 günde Körfez’e kesintisiz ulaşım

15 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla devreye girecek yeni sistemle Eyüp Lojistik; Suudi Arabistan üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Kuveyt ve Bahreyn pazarlarına yönelik taşımalarda vites yükseltiyor. Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığa karşı kara yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz çözüm sunan şirket, yükleri tüm Körfez bölgesine 3 gün gibi kısa bir sürede ulaştırmayı hedefliyor.