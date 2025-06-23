Lastik sektörünün mobilite lideri Brisa, otomotiv üreticilerinin stratejik iş ortağı olma yolunda önemli bir adım daha attı. Şirketin 2018 yılında 300 milyon dolarlık yatırımla kurduğu ve 2023 yılında 34 milyon dolar ek yatırım ile kapasite artırımına gittiği Aksaray Fabrikası, otomotiv sektörünün global kalite standartlarını temsil eden IATF 16949 sertifikasını almaya hak kazandı. Aynı sertifika, 2007 yılından bu yana İzmit Fabrikası’nda da geçerliliğini sürdürüyor.

OEM beklentilerine tam uyum, mobilite çözümlerinde yeni bir eşik

IATF 16949, üretim süreçlerinin sadece yasal ve regülatif şartlara değil, aynı zamanda OEM’lerin özel kalite gerekliliklerine sistematik uyumu açısından da kritik öneme sahip. Brisa’nın Aksaray tesisi, bu denetimlerden başarıyla geçerek küresel otomotiv üreticileriyle sürdürülebilir iş birlikleri için hazır altyapısını belgeledi.

Brisa, yalnızca sertifikasyonla değil, teknoloji yatırımlarıyla da mobilitenin geleceğine yön veriyor. Devam eden 34 milyon dolarlık yatırım ile Aksaray Fabrikası, özel karışım teknolojilerine sahip, elektrikli araçlara özel ürün gamını daha hızlı ve esnek bir şekilde pazara sunacak.

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü; “Bu sertifika, Aksaray Fabrikamızın üretim mükemmelliğini ve araç üreticileriyle iş birliklerindeki yetkinliğini uluslararası düzeyde bir kez daha ortaya koydu. Aksaray Fabrikamız, sahip olduğu kalite yönetim sistemi, ileri üretim teknolojisi ve stratejik konumuyla araç üreticilerinin mobilite çözümlerinde artan ihtiyaçlarına cevap verebilecek ölçeğe ve esnekliğe sahip. Hali hazırda süregelen güçlü iş birliklerimizi pekiştirirken, mobilitenin dönüşümünde stratejik partner olma vizyonumuzla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.