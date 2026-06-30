Petrol fiyatlarındaki geri çekilmede, ABD ile İran arasında Katar'da gerçekleşebileceği belirtilen diplomatik temaslara ilişkin iyimser beklentiler etkili oldu. Taraflar arasında Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gerilimlerin azaltılmasına yönelik olası görüşmelerin piyasalarda arz endişelerini hafifletmesi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Ancak diplomatik sürece ilişkin açıklamalar netlik kazanmış değil. ABD Başkanı Donald Trump, Doha'da yapılması planlanan görüşmenin sonucunun belirsiz olduğunu ifade ederken, İran cephesi ise bu hafta teknik düzeyde planlanmış resmi bir toplantının bulunmadığını açıkladı. Buna rağmen arabulucular üzerinden temasların sürdüğü belirtiliyor.

Fed belirsizliği enerji piyasalarını etkiliyor

Petrol piyasalarında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizlikler de fiyatlamalarda etkili oluyor. ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevine dava süreci boyunca devam edebileceğine karar vermesi, Fed'in bağımsızlığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kararın ardından Trump yönetiminin Fed üzerindeki olası siyasi etkisine ilişkin tartışmaların artması, yatırımcıların ekonomik görünüme yönelik temkinli duruşunu güçlendirdi. Para politikasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve piyasaların yıl içinde sıkı para politikası beklentisini koruması da küresel petrol talebine yönelik endişeleri artırıyor.

Uzmanlar, yüksek faiz ortamının ekonomik büyümeyi ve enerji tüketimini yavaşlatabileceği beklentisinin petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

Teknik görünüm

Analistler, Brent petrolde kısa vadede 72,80 dolar seviyesinin önemli destek, 74 dolar seviyesinin ise ilk güçlü direnç noktası olarak takip edildiğini ifade ediyor. Jeopolitik gelişmeler ve Fed'e ilişkin yeni açıklamalar, petrol fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürecek.