Yaklaşık 20 bin dekarlık alanda, 800 ile 1.400 metre rakım arasında yetiştirilen Demirci kirazı, ilçe merkezinden başlayarak yüksek rakımlı mahallelerde ağustos ayının sonuna kadar hasat edilmeye devam edecek. Coğrafi işaretli yapısı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan ürün, hem ihracat pazarlarında hem de iç piyasada yoğun ilgi görüyor.

Üreticiler, bahçelerden özenle topladıkları kirazları büyüklüklerine göre 24 ile 32 kalibre arasında sınıflandırıyor. Büyük kalibreli ürünler ihracata gönderilirken, daha küçük kalibreli kirazlar iç piyasaya sunuluyor.

Kiraz üreticisi İslam Çakır, geçen yıl yaşanan düşük verimin ardından bu sezonun üreticiyi memnun ettiğini belirterek, bahçelerinde kimyasal ilaç kullanımını azaltmak amacıyla dallara sirke tuzakları yerleştirdiklerini söyledi. Çakır, bu yöntem sayesinde kiraz sineğinin doğal yollarla kontrol altına alındığını ve ürünlerini organik yöntemlerle koruduklarını ifade etti.

Demirci'nin kiraz üretiminin yoğun olduğu Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Recep Çıracı da bu yıl hem kalite hem de rekoltenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, coğrafi işaret tescilinin ürüne olan talebi artırdığını dile getirdi. Çıracı, fiyatların kirazın kalibresine göre belirlendiğini söyledi.

Bölgede uzun yıllardır kiraz alımı yapan sektör temsilcisi Kenan Akçelik ise Demirci kirazının aroma ve kalite açısından farklı bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Bu sezon ihracat standartlarındaki kirazların kilogramının 90 TL'ye, iç piyasaya ayrılan ürünlerin ise yaklaşık 50 TL'ye alındığını belirten Akçelik, geçen yıla göre üretimde önemli bir artış yaşandığını kaydetti.

Akdeniz meyve sineğinden ari bölge statüsüne sahip Demirci'de yetiştirilen coğrafi işaretli kirazın, bu yıl da başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmesi bekleniyor. Yüksek kalite ve güçlü rekolte sayesinde üreticiler, sezonun ekonomik açıdan da başarılı geçmesini umut ediyor.