Quick Sigorta, motosiklet kullanıcılarıyla kurduğu güçlü bağı Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen festivallerle büyütmeye devam ediyor. Marka, 25 - 28 Haziran 2026 tarihleri arasında Gaziantep Dülükbaba Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen Gaziantep Motofest ile 26 - 28 Haziran 2026 tarihleri arasında Malatya Akçadağ Sultansuyu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Malatya Akçadağ Motofest’te motosiklet tutkunlarıyla buluştu.



QTruck ve QKaravan ile iki ayrı festival alanında yer alan Quick Sigorta acenteleri, yöneticileri, iş ortakları ve yüzlerce motosiklet kullanıcısıyla bir araya gelerek hem festival coşkusuna ortak oldu hem de motosiklet kullanıcılarına yönelik ürün ve hizmetlerini sahada anlattı.

Quick Sigorta motosiklet kullanıcılarının yanında

Motosiklet kültürünü güçlü bir yaşam tarzı ve topluluk bağı olarak gören Quick Sigorta, yıllardır Türkiye’nin farklı şehirlerinde motosiklet festivallerine verdiği destekle bu ekosistemin içinde aktif rol alıyor. Marka, Gaziantep ve Malatya’da eş zamanlı gerçekleşen iki organizasyonda da motosiklet kullanıcılarının güvenli sürüş, doğru sigorta ve erişilebilir finansman ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini anlattı.

Gaziantep Motofest kapsamında Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Umut Salcan ve organizasyon komitesinden Mehmet Aytaç ile festival üzerine değerlendirmeler yaparken, Malatya Akçadağ Motofest’te Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ve Malatya Dopamin Motosiklet Kulübü Başkanı Hüseyin Gazi Dere ile bir araya gelindi.

Malatya Akçadağ Motofest, Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet kullanıcılarının katılımıyla Akçadağ Sultansuyu Tesisleri’nde düzenlendi. Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, protokol üyeleri ve Malatya halkının yoğun ilgi gösterdiği festival, Mehmet Erdem konseriyle sona erdi.



Her yaşa her araca KASKONOMİQ

"Motora KASKONOMİQ, Her Yaşa, Her Araca" yaklaşımıyla festival alanında motosiklet kullanıcılarına teklif verildi, uygun poliçeler anında hazırlanarak teslim edildi. Böylece sigorta deneyimi, festival alanında doğrudan, hızlı ve erişilebilir bir hizmet modeline dönüştü.

Gaziantep Motofest’te Quick Finans motosiklet kredileri de sahada motosiklet kullanıcılarıyla buluştu. Quick Sigorta’nın acente gücü, Quick Finans’ın finansman çözümleri ve festival alanındaki doğrudan temas modeli, Quick Finansall ekosisteminin sahadaki karşılığını ortaya koydu.

Quick Finansall festival alanlarında da görünür oldu

Quick Sigorta’nın sigorta, finansman, ödeme sistemleri ve mobilite çözümlerini bütüncül bir yapıda ele alan Quick Finansall yaklaşımı, motofest alanlarında da kendini gösterdi. Festival ziyaretçileri, motosiklet sigortasına ek olarak finansman çözümleri hakkında bilgi alırken, acenteler de sahada müşteriyle birebir temas kurarak danışmanlık rollerini güçlendirdi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, motosiklet festivallerinin marka için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Quick Sigorta olarak motosiklet kullanıcılarıyla aynı zeminde, aynı heyecanın içinde buluşmayı çok önemsiyoruz. Motosiklet festivalleri bizim için kullanıcıyı dinlediğimiz, ihtiyaçları sahada gördüğümüz ve çözümlerimizi de doğrudan anlattığımız çok değerli temas noktaları. Gaziantep ve Malatya’da eş zamanlı gerçekleşen iki festivalde de QTruck ve QKaravan ile bu kültürün içinde yer aldık. Quick Finans motosiklet kredileri ve Quick Finansall ekosistemimizle de sigorta ile finansmanı aynı deneyim içinde buluşturduk. Motosiklet kullanıcılarının yanında olmaya, onların yolculuğunu güvence ve erişilebilir çözümlerle desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Motosiklet kültürünün önemli isimleri Gaziantep’te ağırlandı

Gaziantep Motofest’te Quick Sigorta, acenteleriyle birlikte motosiklet dünyasının değerli isimlerini de ağırladı. Motosikletli Polis Eğitmeni Adil Kahraman, gezgin içerik üreticisi Musa Toprakçı ve milli motokros sporcusu Burak Osanmaz ile motosiklet kültürü, güvenli sürüş, seyahat deneyimleri ve motokros üzerine keyifli söyleşiler gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca motosiklet kullanıcılarıyla birebir temas kuran Quick Sigorta ekibi, güvenli sürüş farkındalığından doğru sigorta ürününe, motosiklet finansmanından sahada hızlı hizmet deneyimine kadar farklı başlıklarda katılımcılarla bilgi paylaşımında bulundu.