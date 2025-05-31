Soruşturmanın merkezinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) hisselerinde yapılan dikkat çekici işlemler yer aldı. Savcılık, bu hisselere yönelik manipülasyonların, “Hektor”, “Hektor As” ve “Borsa Dostlar Konağı” gibi sosyal medya hesapları üzerinden organize şekilde yürütüldüğünü belirledi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken; İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 12 zanlının tutuklanmasına hükmederken; 3 kişi ise adli kontrol şartıyla – düzenli imza ve yurt dışına çıkış yasağı – serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

🔍 Not: Sermaye piyasalarında manipülasyon, SPK ve yargı mercileri tarafından ciddi yaptırımlara tabi tutuluyor. Uzmanlar, yatırımcıları sosyal medya üzerinden yönlendirmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.